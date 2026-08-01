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मोठी बातमी! भाजपा आमदाराचा तडकाफडकी राजीनामा, राजकीय वर्तुळात खळबळ, नेमकं काय घडलं?

BJP MLC Devesh Kumar Resigns in Bihar : विधान परिषदेचे सभापती अवधेश नारायण सिंह यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे बिहारच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
BJP Party

BJP Party

sakal

Shubham Banubakode
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भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. बिहार विधान परिषदेचे आमदार देवेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी विधान परिषदेचे सभापती अवधेश नारायण सिंह यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे बिहारच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

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