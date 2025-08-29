Nitish Kumar : बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची महिलांसाठी मोठी घोषणा, म्हणाले...

बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला आपल्या आवडीचा रोजगार सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य प्रदान करण्याच्या हेतूने एक योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री नितीशकुमार म्हणाले, यासंबंधी एका प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांच्या रोजगारासाठी 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' ही नवीन योजना आमच्या सरकारने मंजूर केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील सर्व कुटुंबातील एका महिलेला त्यांच्या आवडीचा रोजगार सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे आहे.
याशिवाय मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, "मला विश्वास आहे की या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांचे स्थिती अधिक मजबूत होईलच, शिवाय राज्यात चांगल्या रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील आणि लोकांना मजबुरीने रोजगारासाठी राज्याबाहेर जावे लागणार नाही."
याशिवाय मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, "नोव्हेंबर २००५ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यापासून आम्ही महिला सक्षमीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. आता महिला केवळ त्यांच्या कठोर परिश्रमाने बिहारच्या प्रगतीत योगदान देत नाहीत तर त्या त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती देखील मजबूत करत आहेत. हे अभियान पुढे नेत, आम्ही आता महिलांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा आणि अभूतपूर्व निर्णय घेतला आहे, ज्याचे सकारात्मक आणि दूरगामी परिणाम होतील.
१. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने' अंतर्गत, आर्थिक मदत म्हणून, सर्व कुटुंबातील एका महिलेला तिच्या पसंतीच्या रोजगारासाठी पहिला हप्ता म्हणून १० हजार रुपये दिले जातील.
२.इच्छुक महिलांकडून अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाईल. त्याची संपूर्ण व्यवस्था आणि प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग निश्चित करेल आणि त्यासाठी गरजेनुसार नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाचे सहकार्य देखील घेतले जाईल.
३.सप्टेंबर २०२५ पासूनच ही रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल.
४.महिलांनी रोजगार सुरू केल्यानंतर ६ महिन्यांनी मूल्यांकन केल्यानंतर, गरजेनुसार दोन लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त मदत दिली जाऊ शकते.
५.राज्यातील गावांपासून शहरांपर्यंत महिलांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हाट बाजार विकसित केले जातील.
