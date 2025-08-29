मुंबई

Fadnavis Reaction on Jarange Hunger Strike: मनोज जरांगेंच्या उपोषणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली भूमिका स्पष्ट, म्हणाले..

Manoj Jarange’s Indefinite Hunger Strike at Azad Maidan : मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे.
Maharashtra CM Devendra Fadnavis gives his first reaction to activist Manoj Jarange’s indefinite hunger strike at Azad Maidan, highlighting the state’s political situation.
CM Devendra Fadnavis’ First Reaction on Manoj Jarange’s Protest : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू झाले आहे. या निमित्त हजारो मराठा बांधव मुंबईत धडकले आहेत. तर आझाद मैदानावर ठिय्या मारण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मीडियाशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जरांगे हे उपोषणास बसले आहेत. सगळ्यांना नियमाने उपोषण करण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाची भूमिका सहकार्य आहे. लोकशाहीत चर्चेतून प्रश्न सोडावायचे आहेत.

