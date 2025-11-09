देश

Crime: आरजेडीला मत का नाही दिले? आधी वाद घातला, नंतर वृद्धाला क्रूरपणे संपवलं, घटनेनं खळबळ

Muzaffarpur Elderly Man Murder: मुझफ्फरपूरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. आरजेडीला मतदान न केल्याने एका वृद्ध व्यक्तीला संपवलं आहे. या प्रकरणी तपास सुरू आहे.
Muzaffarpur Elderly Man Murder

Muzaffarpur Elderly Man Murder

बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात एका वृद्ध व्यक्तीला किरकोळ वादातून मारहाण करून ठार मारण्यात आल्याची एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर संतप्त कुटुंबीयांनी आरोपीच्या घराबाहेर मृतदेह ठेवून गोंधळ घातला. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. जमावाला शांत केल्यानंतर त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला. निवडणुकीच्या वादातून ही हत्या झाल्याचा आरोप मृताच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

