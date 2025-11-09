Crime: आरजेडीला मत का नाही दिले? आधी वाद घातला, नंतर वृद्धाला क्रूरपणे संपवलं, घटनेनं खळबळ

बिहारमधील मुझफ्फरपूर जिल्ह्यात एका वृद्ध व्यक्तीला किरकोळ वादातून मारहाण करून ठार मारण्यात आल्याची एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर संतप्त कुटुंबीयांनी आरोपीच्या घराबाहेर मृतदेह ठेवून गोंधळ घातला. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. जमावाला शांत केल्यानंतर त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवला. निवडणुकीच्या वादातून ही हत्या झाल्याचा आरोप मृताच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी उशिरा मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील हठा पोलीस स्टेशन हद्दीतील पतसरा गावात झाडाची फांदी तोडण्यावरून झालेल्या वादातून एका वृद्ध व्यक्तीची मारहाण करून हत्या करण्यात आली. मृत व्यक्तीचे नाव पतसरा पंचायतीच्या वॉर्ड क्रमांक १२ चे रहिवासी शंकर पासवान असे आहे. या घटनेनंतर संतप्त कुटुंबीयांनी आरोपीच्या दारात मृतदेह ठेवून गोंधळ घातला..Ram Ram Punishment : विद्यार्थ्याने चूक केल्यास शिक्षा नाही! फक्त लिहायचं 'राम-राम'; मेडिकल कॉलेजचा अनोखा प्रयोग चर्चेत .माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. एका महिलेलाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. चौकशी करण्यात आली आहे. मृताच्या कुटुंबाचा आरोप आहे की, आरजेडी समर्थित व्यक्तींनी एनडीए समर्थक असल्याने हा हल्ला केला. मृताच्या सुनेचे म्हणणे आहे की रमेश राय यांची मुलगी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडाची फांदी तोडत होती. शंकर पासवान यांनी परवानगी देण्यास नकार दिला. .वादानंतर महिलांनी आणि रमेश राय यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी वृद्धाला मारहाण केली. ज्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. रमेश राय यांच्या पत्नी कृष्णा देवी आणि मुलगी चांदनी यांच्यासह पाच ते सात जणांनी शंकर पासवान यांच्यावर बांबूच्या काठीने हल्ला केला. त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, असा आरोप आहे. त्यानंतर आरोपींनी मृतदेह रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भाताच्या शेतात टाकून पळ काढला. .महिलेने स्पष्ट केले की, त्यांचे घर मुख्य रस्त्याच्या आत असलेल्या एका गावात आहे. घराकडे जाणारा कोणताही रस्ता नाही आणि ते आरोपींच्या जमिनीवर असलेल्या पदपथावरून प्रवास करतात. गुरुवारी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, हे लोक दुसऱ्या पक्षाला मतदान करण्याची धमकी देत होते आणि म्हणत होते, "आपण का सोडून देऊ?" .Bihar Elections : एक्सप्रेस वे बांधल्याने विकास होईल : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.मृताच्या सुनेने सांगितले की, आरोपी त्यांना राजदला मतदान करण्यास उद्युक्त करत होते. परंतु जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना ठार मारण्याची धमकीही दिली. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे आणि प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. सध्या, पोलिसांनी निवडणूक शत्रुत्वातून ही हत्या झाल्याचे नाकारले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.