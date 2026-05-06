Crime: धक्कादायक! क्षुल्लक कारणावरून पत्नीसोबत वाजलं; रागाच्या भरात पतीनं स्वत:चं गुप्तांग कापलं, नेमकं प्रकरण काय?

बिहारमधील सासाराममधून एक विचित्र घटना समोर आली आहे. पत्नीसोबत झालेल्या मतभेदांमुळे तणावात असलेल्या एका विवाहित पुरुषाने स्वतःचे गुप्तांग कापून टाकले. या विचित्र कृत्याची संपूर्ण परिसरात चर्चा सुरू आहे. गुप्तांग कापल्यानंतर त्या व्यक्तीला सुरुवातीला उपचारासाठी सासाराम रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले होते. परंतु त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला नंतर वाराणसीला पाठवण्यात आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील कुसदिहरा गावातील २५ वर्षीय विवाहित तरुण विकास कुमार याचा एका मुद्द्यावरून त्याच्या पत्नीसोबत वाद झाला. रागाच्या भरात त्याने आपले गुप्तांग कापले. तो एवढ्यावरच थांबला नाही. त्याने त्याच धारदार शस्त्राने स्वतःची मान कापण्याचाही प्रयत्न केला, पण स्थानिकांनी त्याला पाहिले आणि तात्काळ पकडले. त्यांनी लगेचच त्या तरुणाच्या कुटुंबीयांना याची माहिती दिली..त्या तरुणाची अवस्था पाहून त्याला उपचारासाठी तात्काळ सासाराम रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले. त्याची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला वाराणसीला पाठवण्यात आले. त्या तरुणाच्या गुप्तांगावर आणि मानेवर खोल जखमा झाल्या होत्या. या अत्यंत विचित्र घटनेप्रकरणी पोलिसांत कोणतीही तक्रार दाखल झाली नसली तरी, त्या तरुणाच्या विचित्र वागणुकीची संपूर्ण परिसरात चर्चा होत आहे..सासारामचे सिव्हिल सर्जन, डॉ. मणिराज रंजन यांनी सांगितले की, त्या तरुणाने आपले गुप्तांग पूर्णपणे कापून टाकले होते. यामागे मानसिक कारणे असू शकतात. चांगल्या उपचाराने तो तरुण येत्या काही दिवसांत बरा होऊ शकतो, पण तो नपुंसक होण्याची शक्यता आहे. या विचित्र घटनेची सध्या संपूर्ण परिसरात चर्चा सुरू आहे.