Bihar Election 2025 First Phase Voting: बिहार निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १२१ जागांसाठी १३१४ उमेदवार निवडणुकींच्या रिंगणात!

Bihar Election 2025: First Phase Voting Overview : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा उद्या  (६ नोव्हेंबर) पार पडणार आहे. सकाळी ७ वाजता मतदान प्रकियेला सुरुवात होणार आहे. या पहिल्या टप्प्यात साधारण ३७.५ दशलक्ष मतदार १ हजार ३१४ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवणार आहे.

महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाचेउमेदवार आणि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तसेच विजय कुमार सिन्हा यांच्यासह १६ मंत्र्यांचे भवितव्यही पणाला लागले आहे. यामध्ये भाजपचे ११ आणि जेडीयूच्या पाच मंत्र्यांचा समावेश आहे.

निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १२१ जागांवर मतदान होणार आहे. एकूण ४५ हजार ३४१ मतदान केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, त्यापैकी ३६ हजार ७३३ ग्रामीण भागात आहेत. एकूण मतदारांपैकी १०.७२ लाख नवीन मतदार आहेत, तर १८-१९ वयोगटातील मतदारांची संख्या ७.३८ लाख आहे.

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुझफ्फरपूर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपूर, बेगुसराय, खगरिया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पाटणा, भोजपूर आणि बक्सर या जिल्ह्यांमध्ये मतदान होईल.

