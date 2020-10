Bihar Election : शिवसेना-राष्ट्रवादी युतीबाबत अद्याप चर्चा नाही, संजय राऊत यांचे स्पष्टीकरण

बिहार विधानसभेची निवडणूक आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. अत्यंत चुरशीची समजली जाणारी ही निवडणूक बिहारच्या भविष्यासाठी निर्णायक समजली जात आहे. बिहारचे प्रादेशिक पक्ष या निवडणुकीत संपुर्ण ताकदीने उतरले आहेतच. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांनीही बिहारमध्ये आपली ताकद आजमावण्यासाठी कंबर कसली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे दोन पक्ष आहेत. या निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र लढतील अशी चर्चा आहे. दरम्यान बिहारमध्ये राष्ट्रवादीशी युती होणार का या प्रश्नावर खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Shiv Sena will contest 40-50 seats, there is no talk about alliance with anyone till now. I'll go to Patna next week. Local parties including that of Pappu Yadav want to talk to us: Shiv Sena's Sanjay Raut on if Shiv Sena will fight #BiharElections in alliance with NCP pic.twitter.com/FWTrf9pAUL

— ANI (@ANI) October 13, 2020