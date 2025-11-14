Bihar Election Result 2025 : १० हजार रुपयांनी नितीश कुमारांना तारलं? निवडणुकीच्या आधीचं ब्रम्हास्त्र...

बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट झाला आहे. या निवडणुकीत एनडीएला दणदणीत बहुमत मिळालं असून त्यांच्याकडे एकूण १८७ जागांची आघाडी आहे. दुसरीकडे महागठबंधनला केवळ ४८ जागांची आघाडी मिळाली आहे. सद्यस्थितीत भाजपा ८४ तर जेडीयू ७६ जागांवर आघाडीवर आहे. हाच कल कायम राहिला, तर नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील, हे जवळपास निश्चित आहे. .विशेष म्हणजे या निकालानंतर एनडीएच्या विजयाची कारणांची चर्चाही राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. अनेकांच्या मते या निवडणुकीत एका महत्त्वकांशी योजनेनं नितीश कुमार यांना तारलं. ती योजना म्हणजे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आहे. या योजनेत महिलांना लघू उद्योग सुरु करण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये देण्यात आले होते. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते याचं योजनेचं उद्घाटन करण्यात आलं होतं. त्याचा राजकीय फायदा नितीश कुमार यांना झाल्याचं दिसून येत आहे..Bihar Election Result 2025 Live Updates : राघोपूरमधून तेजस्वी यादव तीन हजार मतांनी पिछाडीवर, आरजेडीला मोठा धक्का.दरम्यान, बिहारमध्य्ये एनडीएच्या विजयाचा जल्लोष सुरु झाला आहे. जेडीयू आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रदेश कार्यालयासमोर ढोल ताशे वाजवले जात आहे. तसेच ऐकमेकांना मिठाई वाटली जात आहे. बिहार म्हणजेच नितीश कुमार, अशा आशयाचे पोस्टरही बिहारमध्ये लावणायात आलं आहे..Bihar Election Result 2025 : बिहारमधील सर्वात कडवी लढत, महाराष्ट्राचा जावई रणांगणात! तिरंगी लढतीत कोण बाजी मारणार? .बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्राप्रमाणेच लागला आहे. महाराष्ट्रात महायुतीप्रमाणेच बिहारमध्ये एनडीएला दणदणीत बहुमत मिळताना दिसते आहे. तर विरोधकांचा पार सुपडा साफ झाला आहे. महागठबंधन केवळ ४८ जागांवर आघाडीवर आहे. अशा परिस्थितीत महागठबंधनला विरोधी पक्षनेते पद मिळेल इतक्याही जागा मिळताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला केवळ ४८ जागा मिळाल्या होत्या. तशाचप्रकारचा निकाल आता बिहारमध्येही दिसून येतो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.