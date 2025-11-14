देश

Bihar Election Result 2025 : १० हजार रुपयांनी नितीश कुमारांना तारलं? निवडणुकीच्या आधीचं ब्रम्हास्त्र...

Impact of Mahila Rozgar Yojana on Bihar Election 2025 : या निवडणुकीत एनडीएला दणदणीत बहुमत मिळालं असून त्यांच्याकडे एकूण १८७ जागांची आघाडी आहे.तर विरोधकांचा पार सुपडा साफ झाला आहे. महागठबंधन केवळ ४८ जागांवर आघाडीवर आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट झाला आहे. या निवडणुकीत एनडीएला दणदणीत बहुमत मिळालं असून त्यांच्याकडे एकूण १८७ जागांची आघाडी आहे. दुसरीकडे महागठबंधनला केवळ ४८ जागांची आघाडी मिळाली आहे. सद्यस्थितीत भाजपा ८४ तर जेडीयू ७६ जागांवर आघाडीवर आहे. हाच कल कायम राहिला, तर नितीश कुमार पुन्हा मुख्यमंत्री बनतील, हे जवळपास निश्चित आहे.

