तिकिटासाठी २.७ कोटी मागितले! नेत्याचा आरोप, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या दारात कपडे फाडून घेत जमिनीवर लोळला

बिहार विधानसभा निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. जागावाटप निश्चित झाल्यानंतर आता उमेदवार जाहीर केले जात आहेत. तिकीट न मिळाल्यानं नाराज झालेल्या नेत्यांकडून उघड नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तर काही नेत्यांनी थेट वरिष्ठ नेत्यांच्या दारात ठिय्या मांडल्याचे प्रकारही समोर आले होते. दरम्यान, आरजेडीच्या एका नेत्यानं लालु प्रसाद यांच्या निवासस्थानासमोर गोंधळ घातला.मदन शाह असं नेत्याचं नाव असून ते मधुबन मतदारसंघातून तिकिटाचा दावेदार मानले जात होते. त्यांनी लालु प्रसाद यादव यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन सुरू केलंय..मदन शाह यांनी गेटसमोर स्वत:चा कुर्ता फाडला आणि जमिनीवर लोळत रडायला सुरुवात केली. तिथं गर्दीतील काही लोकांनी या घटनेचा व्हिडीओ केला असून सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मदन शाह म्हणतात की आरजेडीकडून तिकिटाच्या बदल्यात पैसे मागण्यात आले. पैसे देण्यास नकार दिल्यानं पक्षानं तिकीट कापलं आणि डॉक्टर संतोष कुशवाह यांना पैसे घेऊन तिकीट दिलं असा आरोप त्यांनी केला..मी गेल्या कित्येक वर्षांपासून पक्षासाठी कष्ट करतोय. पण तिकीट पैसे घेऊन वाटलं गेलं. पक्षासाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्याकडे दुर्लक्ष करून धनदांडग्यांना प्राधान्य दिलं असल्याचा आरोप मदन शाह यांनी केला. आरजेडी खासदार संजय यादव यांच्यावरही त्यांनी आरोप केले. संजय यादव यांनी तिकिटाची दलाली केली आणि पैसे घेऊन तिकीटं विकली असं मदन शहा म्हणाले..Thane : लाच प्रकरणी निलंबित अधिकाऱ्याला हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर, तर तक्रारदाराला पोलिसासमोरच अज्ञातांकडून धमकी.लालु प्रसाद यादव यांच्या निवासस्थानासमोर या प्रकारामुळे गोंधळ उडाला. सुरक्षा रक्षकांनी मदन शहा यांना तात्काळ तिथून हटवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. अद्याप आरजेडीकडून यावर कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही..राज्यात महाआघाडीकडून जागावाटपाचं गणित जुळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण सहकारी पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याचं चित्र आहे. राजद आणि काँग्रेस यांच्यात अंतर्गत मतभेद आणि अनेक जागांवर दोघांचेही उमेदवार तयार असल्यानं अडचण निर्माण झालीय. मधेपुरा इथं तर एकाच उमेदवारानं एका मतदारसंघात दोन पक्षातून अर्ज दाखल केल्याचंही समोर आलंय.