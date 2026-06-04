दिल्लीनंतर बिहारमध्ये अग्नितांडव, आग लागताच ICUमध्ये रुग्णांना सोडून पळाले कर्मचारी; तिघांचा मृत्यू, २० जण जखमी

दिल्लीत मालवीय नगर इथं लागलेल्या आगीत २१ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आता बिहारच्या मुजफ्फरपूर इथं एका रुग्णालयात गुरुवारी पहाटे भीषण आग लागल्याची घटना घडलीय. या दुर्घटनेत आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर येतेय. तर बाहेर काढण्यात आलेल्या काही रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याचं सांगितलं जात आहे. .मुजफ्फपूरच्या ब्रह्मपुरा इथं प्रसाद हॉस्पिटलमध्ये गुरुवारी पहाटे भीषण आग लागल्याच्या घटनेनं रुग्णालयात गोंधळ उडाला. रुग्णालयाच्या पाचव्या मजल्यावर असलेल्या आयसीयु वॉर्डमध्ये आग लागली होती. काही मिनिटातच आग पूर्ण मजल्यावर पसरली होती. आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचं म्हटलं जात आहे..वडिलांच्या उपचारासाठी आले, नातेवाईकांसोबत नाश्त्याला गेले; एकाच कुटुंबातल्या ८ जणांचा मृत्यू.प्रसाद हॉस्पिटलमध्ये लागलेल्या आगीनंतर आयसीयुमध्ये रुग्णांना तशाच अवस्थेत सोडून रुग्णालय प्रशासनाचे कर्मचारी पळून गेले. यात तिघांचा मृत्यू झालाय तर २० पेक्षा जास्त रुग्ण जखमी झाले आहेत. यापैकी काहींची प्रकृती गंभीर आहे..पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमाारास आगीचा भडका उडाला. एका पीडिताच्या कुटुंबियांनी सांगितले की, माझे वडील रुग्णालयात आयसीयूमध्ये होते. या दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला. आग लागताच रुग्णालयातील डॉक्टर आणि सर्व कर्मचारी रुग्णांना तसंच सोडून पळून गेले..रुग्णालय प्रशासनाने मृत रुग्णांचे मृतदेहसुद्धा दिले नाहीत. अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा बहुतांश स्टाफ तिथून पळून गेला होता. अग्निशमन दलाच्या पथकाने आयसीयू आणि रुग्णालयाच्या वॉर्डच्या खिडक्या आणि दरवाजे तोडून रुग्णांची सुटका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.