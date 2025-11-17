देश

बिहारमध्ये नव्या सरकारच्या शपथविधीचा मुहूर्त अन् ठिकाण ठरलं, पंतप्रधान मोदी राहणार उपस्थित

Bihar NDA Government : बिहार विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतर आता एनडीएकडून सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. शपथविधी आणि ठिकाण ठरल्यानंतर तयारीला वेग आला आहे.
Bihar Assembly Outcome NDA to Form Government Oath Ceremony Plan Finalized with PM Modi Attendance

Bihar Assembly Outcome NDA to Form Government Oath Ceremony Plan Finalized with PM Modi Attendance

Esakal

सूरज यादव
Updated on

बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएला प्रचंड बहुमत मिळालं. यानंतर आता नव्या सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. एनडीएच्या नव्या सरकारच्या शपथविधीची तारीख ठरली असून त्याचं ठिकाणही निश्चित झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नव्या सरकारच्या शपथ सोहळ्याला उपस्थित असणार आहेत. २० नोव्हेंबरला पाटना इथं ऐतिहासिक गांधी मैदानावर शपथविधी आयोजित करण्यात आलाय. एनडीएला बिहारमध्ये २०२ जागा मिळाल्या. यात भाजप मोठा पक्ष ठरला असून ८९ जागा जिंकल्या. तर जदयूने ८५, एलजेपीने १९ आणि इतर सहकारी पक्षांनी ९ जागा जिंकल्या.

Loading content, please wait...
Bjp
Bihar
NDA
nitish kumar
Bihar Election Result

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com