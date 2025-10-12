देश

बिहारमध्ये NDAचं जागावाटप फायनल, भाजप-जदयूला समान जागा; LJP, RLM, HAMला किती?

NDA Seat Sharing Formula : बिहार विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यात होणार आहे. या निवडणुकीसाठी भाजप-जदयूने आघाडी करत फॉर्म्युला जाहीर केलाय. दोन्ही पक्ष प्रत्येकी १०१ जागा लढवणार आहेत.
सूरज यादव
Updated on

बिहार विधानसभेचं बिगुल वाजल्यानंतर आता एनडीएने सीट शेअरिंग फॉर्म्युला जाहीर केलाय. एनडीएच्या जागावाटपासाठी नवी दिल्लीत मॅरेथॉन बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. एनडीएच्या जागावाटपाची माहिती पत्रकार परिषदेत न करता सोशल मीडियावरून एनडीएतील सहकारी पक्षांनी माहिती दिलीय. जदयूचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएमचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाह, केंद्रीय मंत्री चिराग पावसान, बिहार भाजपचे अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांनी रविवारी जागावाटपाबाबत ट्विट केले आहे.

