बिहारमध्ये NDAचं जागावाटप फायनल, भाजप-जदयूला समान जागा; LJP, RLM, HAMला किती?

बिहार विधानसभेचं बिगुल वाजल्यानंतर आता एनडीएने सीट शेअरिंग फॉर्म्युला जाहीर केलाय. एनडीएच्या जागावाटपासाठी नवी दिल्लीत मॅरेथॉन बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. एनडीएच्या जागावाटपाची माहिती पत्रकार परिषदेत न करता सोशल मीडियावरून एनडीएतील सहकारी पक्षांनी माहिती दिलीय. जदयूचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, आरएलएमचे प्रमुख उपेंद्र कुशवाह, केंद्रीय मंत्री चिराग पावसान, बिहार भाजपचे अध्यक्ष दिलीप जयस्वाल यांनी रविवारी जागावाटपाबाबत ट्विट केले आहे..एनडीएने जागावाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर केल्यानंतर लोजपचे चिराग पासवान यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं की, आम्ही सौहार्दपूर्ण वातावरणात बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५साठी जागावाटप पूर्ण केलंय. भाजप १०१ जागांवर, जेडीयू १०१ जागांवर तर चिराग पासवान यांच्या लोजपला २९ आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या आऱएलएमला ६ जागा देण्यात आल्या आहेत. तर जीतनराम मांझी यांच्या एचएएमला ६ जागा दिल्या आहेत..जागावाटपानंतर आता इच्छुकांची यादी समोर येण्यास सुरुवात होईल. भाजपने उमेदवारांची नावं जवळपास निश्चित केली आहेत. रविवारी सायंकाळी दिल्लीत होणाऱ्या पक्षाच्या केंद्रीय निवड समितीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होईल. तर नितीश कुमार यांच्या जदयूचे उमेदवारही जवळपास निश्चित झाल्याचं म्हटलं जातंय..