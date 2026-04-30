Bihar Crime News : भाजप नेत्याच्या पुतण्याची गोळ्या झाडून हत्या, मेहुणा गंभीर जखमी, भर रस्त्यात नेमकं काय घडलं?

बिहारमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. भाजप नेते आणि माजी आमदार मनोज सिंह यांच्या कुटुंबियांवर बुधवारी रात्री हल्ला करण्यात करण्यात आला. या गोळीबारात आमदारांच्या पुतण्याचा मृत्यू झाला असून त्यांचे मेहुणे गंभीर जखमी झाले आहेत. हर्ष कुमार सिंह (वय २८) असे मृत झालेल्या तरुणाचे नाव आहे तर गंभीर जखमी झालेला मेहुणा चंदन सिंगवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. दोन कारची धडक झाल्याच्या वादातून गोळीबार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. तोही जखमी झाल्याचे माहिती समोर येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, लक्ष्मीपूर-अंदर ढाला उड्डाणपुलाजवळ चंदन सिंग आणि त्यांचा मुलगा हर्ष हे रस्त्याच्या कडेला गाडी पार्क करण्यासाठी थांबले होते.त्यावेळी समोरुन वेगात आलेल्या एका कारने त्यांच्या गाडीला धडक दिली. यावरुन वाद झाला अन् समोरच्या गटातील लोकांनी चंदन सिंग आणि हर्ष यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. .या हल्ल्यात दोघे गंभीर जखमी झाले अन् रस्त्यावरच कोसळले. स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना देताच त्यांनी दोघांनाही रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी हर्ष कुमार सिंह याला मृत घोषित केले, तर चंदन सिंग यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले जात आहे..पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरु केला अन् त्याला गुरुवारी पहाटे सुमारे ३ वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपीने पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना पोलिसांवर गोळीबार केला. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत आरोपीच्या दोन्ही पायांना गोळ्या लागल्या. यानंतर त्याला पकडण्यात आले. सध्या आरोपीला सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून पुढील उपचारासाठी त्याला पाटणा येथे हलवण्यात आले आहे. भाजप आमदाराच्या पुतण्याच्या हत्येने सिवाणमध्ये तणावाचे वातावरण आहे.