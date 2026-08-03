भाजपनं तिकीट कापलं, पदही काढून घेतलं; माजी खासदार बनला शिक्षक, म्हणाले, पेन्शन तरी मिळेल

Former BJP MP: राजकारणाला राम राम करत माजी खासदारानं पुन्हा शिक्षक म्हणून नोकरी सुरू केलीय. रेबती त्रिपुरा असं भाजपच्या माजी खासदाराचं नाव आहे. ते शाळेत शिक्षक म्हणून काम करत होते. राजकारणात आल्यानंतर खासदार बनले. आता राजकारणाला रामराम करत पुन्हा शिक्षक म्हणून नोकरीला सुरुवात केलीय. शिक्षक म्हणून काम करताना फक्त ध्येय नव्हे तर भविष्यात आर्थिक सुरक्षाही होणार आहे..त्रिपुराच्या धलाई जिल्ह्यातील दुर्गम गावात राहणारे रेबती त्रिपुरा यांनी राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. त्यानंतर २००१ मध्ये आगरताळाच्या महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून नोकरी सुरू केली. दरम्यान, त्यांना राजकारणात येण्याची इच्छा होती. २०१४मध्ये भाजप प्रवेश केला आणि २०१९मध्ये लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पूर्व त्रिपूरा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. या निव़डणुकीत विजयी होऊन रेबती खासदार बनले..फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली, आता न्यायमूर्ती अजय गुप्ता यांच्याकडे नीट पेपरफुटीची सुनावणी.२०१९च्या निवडणुकीत जिंकलेल्या रेबती यांना २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत धक्का बसला. भाजपने त्यांच्या ऐवजी राजघराण्यातील टिपरा मोथा पार्टीचे प्रमुख प्रद्योत किशोर देववर्मा यांची बहीण कृति देवी देववर्मन यांना तिकीट दिलं. रेबती हे भाजपच्या त्रिपुरा प्रदेश कोअर कमिटीचे सदस्य होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून ते सक्रीय नव्हते. नुकतीच भाजपने पदाधिकाऱ्यांची यादी जाहीर केली त्यातूनही रेबती यांचं नाव गायब होतं..राजकीय कारकिर्दीला ब्रेक लागताच रेबती त्रिपुरा यांनी पुन्हा शिक्षक म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी २० जुलैपासून शाळेत जाण्यास सुरुवात केली. रेबती त्रिपुरा म्हणाले की, गेल्या अडीच वर्षात कोअर कमिटी सद्सय असूनही माझ्याकडे काम नव्हतं. सध्या माझ्याकडे राजकीय जबाबदादी नसल्यानं मी सरकारी शाळेत पुन्हा परतण्याचा निर्णय घेतला. मी शिकवत राहीन, जर मन लागलं नाही तर स्वेच्छानिवृत्ती घेईन. किमान या नोकरीतून निवृत्तीनंतर मिळणारे लाभ तरी मिळतील. यात महिन्याला ५० हजार रुपये निवृत्तीवेतनही आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.