BJP Foundation Day : मोठे मोठे पेच सोडवले, भाजपचे आता दोनच मुद्दे; PM मोदींनी स्थापना दिनी सांगितली पुढची वाटचाल

भारतीय जनता पक्षाचा आज स्थापना आहे. यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी गेल्या काही वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेतला आणि पुढील वाटचालीचा संदेश दिला. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, भाजपने जनतेसमोर ठेवलेली बहुतेक आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर पूर्ण केली आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर निर्णायक पावले उचलली गेली. आता केवळ समान नागरी संहिता आणि 'एक देश, एक निवडणूक' हे ते दोन मुद्दे शिल्लक असून त्यावरही काम सुरू आहे..आपल्या भाषणात त्यांनी सरकारच्या निर्णयांचा उल्लेख करताना सांगितले की, ब्रिटिशकालीन शेकडो कायदे रद्द करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५अ हटवण्यात आले, नवीन संसद भवन उभारण्यात आले, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले. तसेच राम मंदिर उभारणी आणि तीन तलाक प्रथेवर बंदी यांसारखे ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले..C. P. Radhakrishnan: सर्वसामान्यांना उच्चपदी बसविणे ही लोकशाहीची ताकद; राधाकृष्णन यांच्याविषयी पंतप्रधान मोदी यांचे गौरवोद्गार.भविष्यातील वाटचालीबाबत बोलताना मोदी यांनी सांगितले की, हा प्रवास अजून संपलेला नाही. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी निःस्वार्थ भावनेने काम करत राहणे आवश्यक आहे. भाजप हा केवळ राजकीय पक्ष नसून कार्यकर्त्यांसाठी 'आई'सारखा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..PM Narendra Modi Blog : "माझ्या सारखा गरीब माणूस पंतप्रधान झाला कारण.." मोदींनी सांगितली जुनी आठवण, हत्तीवरून संविधान....दरम्यान, पंतप्रधान मोदी सध्या आसाममधील निवडणूक प्रचारात व्यस्त असून आज ते राज्यातील तीन सभांना संबोधित करणार आहेत. या सभांमधून ते मतदारांपर्यंत विकासाचा संदेश पोहोचवणार आहेत.