Bihar CM: राजकारणात मोठी घडामोड! बिहारचे नवे मुख्यमंत्री कोण? निर्णय आता शिवराज चौहान यांच्या हाती, भाजपचा गेमचेंजर प्लॅन तयार

बिहारच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीची प्रक्रिया तीव्र झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची पक्षाच्या विधिमंडळ नेत्याच्या निवडणुकीसाठी बिहारचे निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. आता बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीची जबाबदारी चौहान यांच्यावर असेल. असे मानले जात आहे की, चौहान लवकरच बिहारमधील सर्व भाजप आमदारांसोबत बैठक घेतील. .यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव निश्चित होईल. याचा अर्थ, बिहारच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीमध्ये चौहान यांची भूमिका निर्णायक झाली आहे. यापूर्वी बिहारच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांसाठी अनेक नावांवर चर्चा सुरू होती. दरम्यान, भाजपच्या हायकमांडने एक आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आणि ही जबाबदारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर सोपवली. राजकीय सूत्रांनुसार, बिहारच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड शिवराज सिंह चौहान यांच्या देखरेखीखाली होईल, असा निर्णय भाजप हायकमांडने घेतला आहे..त्याच वेळी, भाजपने आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, 'भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाने भारत सरकारचे केंद्रीय कृषी आणि कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची बिहारमधील पक्षाच्या विधानसभा नेतेपदाच्या निवडणुकीसाठी केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.' बिहार सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, १४ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्य सचिवालयातील कॅबिनेट रूममध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. .सूत्रांनुसार, या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री नितीश कुमार बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करतील. या कार्यक्रमानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक होईल. ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण ही त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटची बैठक असू शकते अशी जोरदार चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हे देखील उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे..बिहारचे मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी सांगितले की, एनडीए विधिमंडळ पक्षाकडून ज्या नेत्याची निवड केली जाईल, तोच मुख्यमंत्री असेल. या प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाची महत्त्वाची भूमिका आहे. हा निर्णय भाजपचा आहे. या बाबतीत भाजपची स्वतःची प्रक्रिया आहे. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि मुख्यमंत्री यांच्या भेटीबाबत ते म्हणाले की, ते पूर्वीपासून नियमितपणे भेटत आले आहेत आणि यात काही नवीन नाही. नवीन सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.