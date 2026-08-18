देश

Vinod Tawde Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशची जबाबदारी विनोद तावडेंकडे; भाजपकडून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग

BJP Uttar Pradesh : आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने विनोद तावडेंवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. यामुळे पक्षाच्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
Vinod Tawde Uttar Pradesh bjp

Vinod Tawde Uttar Pradesh bjp

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Vinod Tawde UP election : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात या तीन राज्यांसाठी पक्षाच्या प्रभारी आणि सहप्रभारींच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जगदीश ईश्वरभाई पटेल यांची सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्या तातडीने लागू करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Narendra Modi
UP
CM Yogi Adityanath
Uttar Pradesh Assembly election
Vinod Tawde
Yogi Adityanath
Vinod Tawde speech
BJP 2029 mission
Vinod Tawde general secretary
Marathi News Esakal
www.esakal.com