Vinod Tawde Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशची जबाबदारी विनोद तावडेंकडे; भाजपकडून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग

Vinod Tawde UP election : भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि गुजरात या तीन राज्यांसाठी पक्षाच्या प्रभारी आणि सहप्रभारींच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची प्रभारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जगदीश ईश्वरभाई पटेल यांची सहप्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त्या तातडीने लागू करण्यात आल्या आहेत..उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक विधानसभा मतदारसंघ असलेले आणि भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे राज्य आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेची मुदत २२ मे २०२७ रोजी संपत आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विनोद तावडे यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचे मानले जात आहे..उत्तर प्रदेशात पक्षाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय वाढवणे आणि निवडणुकीसाठी पक्षाची रणनीती प्रभावीपणे राबवणे, अशी महत्त्वाची कामे तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडण्याची शक्यता आहे. भाजपच्या नव्या संघटनात्मक फेरबदलात उत्तर प्रदेशावर विशेष लक्ष देण्यात आल्याचेही दिसून येत आहे..Vinod Tawade : अमित शहांना 'तडीपार गृहमंत्री' म्हणणाऱ्या शरद पवारांवर विनोद तावडेंचा पलटवार; म्हणाले, ''दाऊदच्या हस्तकांना...''.दरम्यान, पंजाबची जबाबदारी डॉ. सतीश पूनिया यांच्याकडे, तर गुजरातची जबाबदारी तरुण चुग यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. पक्षाने आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीच्या दृष्टीने या नियुक्त्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.