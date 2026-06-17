जय श्री राम म्हण तरच मिळणार पुरी भाजी... वृद्ध मुस्लीम व्यक्तीबरोबर भाजपा नेत्याचं असभ्य वर्तन

Viral Video: भंडाऱ्यात प्रसाद घेण्यासाठी आलेल्या एका मुस्लिम व्यक्तीकडून भाजप नेत्याने 'जय श्रीराम' आणि 'जय श्रीकृष्ण'चे जयघोष करून घेतल्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. उत्तर प्रदेशातील सिद्धार्थनगर येथे ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली असून, या व्हिडिओवर अनेकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत..नेमकं प्रकरण काय?सिद्धार्थनगर जिल्ह्यातील डुमरियागंज विकासखंड कार्यालयात मंगळवारी दुपारी भंडाऱ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भाजप नेते लवकुश ओझा हे कार्यकर्त्यांसह उपस्थितांना प्रसादाचे वाटप करत होते. त्याचवेळी परिसरातील एक मुस्लिम व्यक्ती प्रसाद घेण्यासाठी तेथे आला..Mohol News : भाजपचे मुस्लिम समाजाला 'रमजान'चे गिफ्ट; पंचायत समितीच्या सभापतीपदी भाजपचे अस्लम चौधरी, उल्का पाटील उपसभापती.या व्यक्तीला प्रसाद देण्यापूर्वी लवकुश ओझा यांनी, "आधी जय श्रीराम आणि जय श्रीकृष्ण म्हणा, मगच प्रसाद मिळेल," असे सांगितल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. एवढेच नव्हे, तर उपस्थितांपैकी काहींनी हा संपूर्ण प्रकार आपल्या मोबाईलमध्ये चित्रित केला. संबंधित व्यक्तीने 'जय श्रीराम'चा जयघोष केल्यानंतर त्याला पुरी-भाजी देण्यात आल्याचेही या व्हिडिओमध्ये दिसून येते..Parbhani Municipal Corporation: हिंदुत्वाचा बालेकिल्ला अन् महापौरपदी मुस्लिम चेहरा! परभणी महापालिकेत नेमकं काय घडलं?.लवकुश ओझा हे भनवापूर विकासखंडाच्या प्रमुखांचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतात. तसेच, ते डुमरियागंज विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार राघवेंद्र प्रताप सिंह यांचे निकटवर्तीय सहकारी मानले जातात. दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.