Chandranath Rath: पीए चंद्रनाथ रथ यांना का मारलं? सुवेंदू अधिकारींनी थेट कारणच सांगितलं; भाजप नेत्याचा धक्कादायक खुलासा

पश्चिम बंगालमध्ये घडलेल्या एका खळबळजनक घटनेने देशाच्या राजकीय पटलावर एक काळा अध्याय जोडला गेला आहे. भाजप नेते आणि मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार सुवेंदू अधिकारी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक चंद्रनाथ रथ यांची अज्ञात व्यक्तींनी निर्घृणपणे गोळ्या झाडून हत्या केली. निवडणुकीचे निकाल आणि सत्तांतरानंतर दोन दिवसांनी ही घटना घडली. .भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी आता या प्रकरणी एक निवेदन जारी केले आहे. शुभेंदू अधिकारी यांनी म्हटले आहे की, ते शुभेंदू याच्या जवळचे असल्यामुळे ही हत्या करण्यात आली. कारण शुभेंदू अधिकारी यांनी भवानीपूरमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. हत्येमागे हेच कारण असू शकते. चंद्रनाथ यांच्या शरीरातून चार गोळ्या काढण्यात आल्या. अगदी जवळून त्यांची हत्या करण्यात आली. .मारेकरी एक खुनी आहे. एक दहशतवादी आहे. जशी उत्तर प्रदेशात परिस्थिती बदलली आहे, तशीच बिहारमध्येही बदलली आहे. त्याचप्रमाणे, येथेही परिस्थिती बदलेल, असं ते म्हणाले. काल रात्री उशिरा ही घटना घडली. बंगालमधून एक धक्कादायक बातमी समोर आली. शुभेंदू अधिकारी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक, चंद्रनाथ रथ, यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. .या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. ही घटना उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील मध्यमग्राम येथील दोहरिया वळणावर घडली. त्यावेळी चंद्रनाथ रथ आपल्या घराच्या जवळ, त्यांच्या गाडीत होते. हल्लेखोर मोटारसायकलवरून आले. त्यांनी त्याची गाडी थांबवली आणि मग एकापाठोपाठ तीन गोळ्या झाडल्या. गोळ्या थेट त्याच्या छातीत लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. गाडीतील दुसरी एक व्यक्ती जखमी झाली. .पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तपासाचे केंद्रबिंदू एक चंदेरी रंगाचे वाहन आहे, ज्याने चंद्रनाथ रथ यांची गाडी थांबवली होती. रात्री सुमारे १०:२० वाजता, चंद्रनाथ यांची गाडी त्यांच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वळली. त्यांच्या घरापासून फक्त १०० मीटर अंतरावर, हल्लेखोरांनी हे चंदेरी रंगाचे वाहन (WB 74 AK 2270) चंद्रनाथ रथ यांच्या गाडीसमोर उभे करून गाडी थांबवली. या संधीचा फायदा घेऊन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला केला.