राजस्थानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का बसला. या निवडणुकीतले अनेक किस्सेही चर्चेत आले होते. दरम्यान, निवडणूक निकालानंतर एका नेत्यानं चक्क रस्त्यावर लावलेले स्ट्रीट लाइट काढून घेतले. यावरून आता वाद विवाद सुरू झाला आहे. भाजपचे आमदार रामसहाय वर्मा यांच्या पीएच्या पत्नीला पराभवाचा धक्का बसला. यानंतर त्यांच्या निधीतून लावण्यात आलेल्या लाइट्स हटवण्यात आल्या. यावरून कॉकरोच जनता पार्टीने प्रश्न उपस्थित केला आहे..निवाईचे आमदार रामसहाय वर्मा यांचे पीए अलोक मिश्रा यांची पत्नी प्रियंका निवडणुकीच्या रिंगणात होती. टोंक जिल्ह्यातील पिपलू पंचायत समिती सदस्यपदाची निवडणूक लढवत होत्या. निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. आता अशी माहिती समोर येतेय की निवडणूक प्रचारावेळी काही ठिकाणी स्ट्रीट लाइट लावले होते. ते काढत असल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..माजी मुख्यमंत्र्यांचा बहिणीसोबत मालमत्तेवरून वाद, बहिणीसह आईला वडिलोपार्जित बंगल्यात जाण्यापासून रोखलं.प्रियंका शर्मा यांनी मात्र या प्रकारावर युटर्न घेत वेगळीच प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या की, हे लाइट मी लावले नाहीत आणि मी काढायलासुद्धा सांगितलं नाहीय. या लाइट माझ्यासोबत प्रचार करणारे भाजप समर्थक भामाशाहो यांनी लावले होते. गावकऱ्यांनी स्वत:च लावले होते. आता वीज विभागाकडून लाइट काढण्यात येतायत..एका स्थानिक नागरिकाने सांगितलं की, प्रियांका शर्मा यांच्या प्रचारावेळी लाइट लावण्यात आल्या होत्या. निवडणूक निकालानंतर ते उतरवण्यात आले. निकाल लागल्यानंतर वीज विभागाच्या काही गाड्या आल्या आणि लाइट्स काढून घेऊन गेल्या. स्थानिकांनी याला विरोध केला तरीही लाइट ठेवले नाही..आमदारांनी सांगितलं की, चार ते पाच गावांमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी लाइट लावले होते. तुम्ही लाइट लावत असाल तर वीजेच बिलही तुम्हाला भरावं लागेल असं सांगितलं होतं. माझ्याकडे वीज विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा कॉल आला, वीज बिल कोण भरेल असं विचारलं, कनेक्शन कुठूनच घेतलं नव्हतं असंही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. शेवटी उमेदवारांशी बोललो तर त्यांनी बिल भरायला नकार दिला. शेवटी त्यांच्यावतीने आम्हीच लाइट हटवण्यास सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.