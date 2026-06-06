महिलेचा गोळी लागून मृत्यू, भाजप आमदाराला कोर्टानं ८ वर्षांनी ठरवलं दोषी

दिल्लीत ८ वर्षांपूर्वीच्या एका पार्टीत महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी भाजप आमदाराला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. दिल्लीच्या राउज एवेन्यू कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली. बिहारच्या साहिबगंज मतदारसंघातील भाजपचे आमदार राजू कुमार सिंह यांना हत्या आणि आर्म एक्ट अंतर्गत दोषी ठरवलं आहे. कोर्टाने त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. पत्नी आणि इतर दोघांना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केलंय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी एका पार्टीत अर्चना गुप्ता यांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी फतेहपूर बेरी पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला होता. एमपीएमएलए विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आमदार राजू कुमार सिंह यांना आर्म अॅक्ट अंतर्गत दोषी ठरवलं. कोर्टाने त्यांची पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह आणि रामेंद्र सिंह यांची निर्दोष मुक्तता केलीय. तर या प्रकरणी कोर्टाकडून ९ जूनला शिक्षेची सुनावणी कऱण्यात येणार आहे..पिकअपला डंपरची धडक, ८ जणांचा जागीच मृत्यू; अस्थी विसर्जन करायला जाताना अपघात, घटनास्थळी रक्तामांसाचा चिखल.2023मध्ये राजू सिंह यांनी निर्दोष मुक्ततेसाठी अर्ज केला होता. पण कोर्टाने अर्ज फेटाळून लावत आरोपनिश्चित केले. प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे राजू सिंह यांच्यावर आर्म एक्ट अंतर्गत आरोप निश्चित केले जाऊ शकतात असं कोर्टाने म्हटलं होतं..अर्चना गुप्ता या पती आणि मुलीसोबत नव्या वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी नवी दिल्लीत एका पार्टीत गेले होते. पार्टी जिथं होती ते ठिकाणी अर्चना यांच्या पतीचे मित्र संजीव सिंह यांचं होतं. संजीव सिंह यांनी सांगितलं की, रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास सगळे डान्स करत होते. त्यावेळी राजू सिंह हे हवेत गोळीबार करत होते. पाच मिनिटांनी राजू सिंह यांनी पुन्हा गोळीबार केला. तेव्हा अचानक अर्चना गुप्ता खाली पडल्या. त्या बेशुद्ध झाल्या होत्या आणि चेहऱ्यावर रक्त होतं..पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली तेव्हा घटनास्थळी रक्ताचे डाग स्वच्छ केल्याचं आढळलं होतं. १ जानेवारी २०१९ला तपास केल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. तर घटनास्थळावरून दोन रिकाम्या पुंगळ्या जप्त केल्या होत्या. तर राजू सिंह यांच्या घरी काही जिवंत काडतूस सापडली होती. या प्रकरणातील दुसरा आरोपी हरि सिंह यांचं निधन झालंय. त्यांच्या घरून एक रायफल आणि काही वापरलेले आणि जिवंत काडतूस जप्त केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.