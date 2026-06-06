देश

महिलेचा गोळी लागून मृत्यू, भाजप आमदाराला कोर्टानं ८ वर्षांनी ठरवलं दोषी

BJP MLA Held Guilty in Delhi Firing Case दिल्लीत ८ वर्षांपूर्वी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेत जखमी झालेल्या महिलेचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी आता कोर्टाने भाजप आमदार राजू सिंह यांना दोषी ठरवलं आहे.
BJP MLA Held Guilty in Delhi Firing Case

BJP MLA Held Guilty in Delhi Firing Case

Esakal

सूरज यादव
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दिल्लीत ८ वर्षांपूर्वीच्या एका पार्टीत महिलेच्या मृत्यू प्रकरणी भाजप आमदाराला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. दिल्लीच्या राउज एवेन्यू कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली. बिहारच्या साहिबगंज मतदारसंघातील भाजपचे आमदार राजू कुमार सिंह यांना हत्या आणि आर्म एक्ट अंतर्गत दोषी ठरवलं आहे. कोर्टाने त्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. पत्नी आणि इतर दोघांना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केलंय.

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