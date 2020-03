'राहुलजी, इटलीहून परतला आहात; कोरोनाची टेस्ट केली का?'

नवी दिल्ली : भारताच्या शेजारील देशात चीनमध्ये कोरोनाने थैमान घातले असून भारतातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. अशातच चीन, इटली, मलेशिया, इराण, जपान, सौदी अरेबिया या देशांमधून भारतात येणाऱ्या नागरिकांचीही कसून तपासणी होत आहे. या पर्यटकांना कोरोनाच्या सर्व चाचण्या करूनच विमानतळावरून प्रवेश दिला जात आहे. अशातच काँग्रेस खासदार राहुल गांधीही सहा दिवसांपूर्वीच इटलीहून परतले आहेत. त्यांनीही कोरोनाची चाचणी केली का असा सवाल भाजपच्या खासदाराने केला आहे.

सहा दिवसांपूर्वीच राहुल गांधी इटलीहून पुन्हा भारतात आले. त्यांनी दिल्लीतील हिंसाचारग्रस्त भागाचा दौरा केला. पण राहुल यांनी परतल्यानंतर कोरोनाची चाचणी केली आहे का? त्यांनी भारतात आल्या आल्या चाचणी करायला हवी होती, असे भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी राहुल गांधीवर निशाणा साधत म्हणले. इटलीतही कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे. तिथे आतापर्यंत १०० नागरिक कोरोनाने दगावले आहेत. त्यामुळे इटलीहून परत आल्यानंतर राहुल यांनी चाचणी केली का, असा सवाल बिधुरी यांनी केला.

कोरोना व्हायरस संसर्गजन्य आहे. राहुलजी नुकतेच इटलीहून परतले आहेत. त्यांनी कोरोनाची चाचणी केली की नाही मला माहीत नाही. तसेच राहुल यांनी दिल्लीतील हिंसाचारग्रस्त भागात जाऊन लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्याशी बातचीत केली. मात्र लोकांमध्ये मिसळण्यापूर्वी त्यांनी कोरोनाची चाचणी केली की नाही हे स्पष्ट करायला हवे असे बिधुरी यांनी संसदेत माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

#WATCH BJP MP Ramesh Bidhuri on Rahul Gandhi's visit to Northeast Delhi: Before going there, I want to ask, you have come from Italy just six days back, have you taken screening test at the airport? Did you take precautions or you want to spread it (Coronavirus)? pic.twitter.com/fasiOkvFJH

— ANI (@ANI) March 4, 2020