देश

भाजपने पक्षसंघटनेत केले मोठे बदल, महाराष्ट्रातील चार नेत्यांवर सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी

BJP Organisation Reshuffle: भाजपकडून पक्षसंघटनेत मोठे बदल करण्यात आले असून राज्यातील चार नेत्यांवर राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. विनोद तावडे, विनय सहस्रबुद्धे, भारती पवार यांची प्रभारी म्हणून नियुक्त केलीय.c
Vinod Tawde, Sahasrabuddhe, Bharati Pawar Get BJP Responsibilities

Vinod Tawde, Sahasrabuddhe, Bharati Pawar Get BJP Responsibilities

Esakal

सूरज यादव
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भाजपने पक्षसंघटनेत मोठे बदल केले असून आता नवे प्रभारी आणि सहप्रभारींची यादी जाहीर केली आहे. यात महाराष्ट्रातल्या चार नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. भाजपचे दिल्ली प्रभारी म्हणून विनय सहस्रबुद्धे यांची तर विनोद तावडेची उत्तर प्रदेश आणि भारती पवार यांची गोवा राज्याच्या प्रभारी म्हणून नियुक्ती केलीय. याशिवाय खासदार मेधा कुलकर्णी यांची नियुक्ती उत्तर प्रदेशच्या सहप्रभारी म्हणून करण्यात आलीय.

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