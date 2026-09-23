भाजपने पक्षसंघटनेत केले मोठे बदल, महाराष्ट्रातील चार नेत्यांवर सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी

भाजपने पक्षसंघटनेत मोठे बदल केले असून आता नवे प्रभारी आणि सहप्रभारींची यादी जाहीर केली आहे. यात महाराष्ट्रातल्या चार नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. भाजपचे दिल्ली प्रभारी म्हणून विनय सहस्रबुद्धे यांची तर विनोद तावडेची उत्तर प्रदेश आणि भारती पवार यांची गोवा राज्याच्या प्रभारी म्हणून नियुक्ती केलीय. याशिवाय खासदार मेधा कुलकर्णी यांची नियुक्ती उत्तर प्रदेशच्या सहप्रभारी म्हणून करण्यात आलीय..महाराष्ट्र भाजपचे प्रभारी म्हणून खासदार बैजयंत पांडा यांची नियुक्ती केलीय. तर कर्नाटक बिहारचे प्रभारी हरिश द्विवेदी असतील तर स्मृती इराणी यांच्याकडे छत्तीसगढ, हरियाणाची जबाबदारी सोपवली आहे. तरुण चुग हे गुजरातचे तर श्रीकांत शर्मा हिमाचल प्रदेशचे प्रभारी असणार आहेत. उत्तराखंडच्या प्रभारीपदी राम माधव यांची नियुक्ती केली आहे..Nilanga Drought Crisis : आता जगायचं कसं ? मुख्यमंत्र्यांच्या समोर शेतकऱ्यांनी फोडला टाहो, CM फडणवीसांनी केलं असं काही...भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे नितीन नवीन यांनी घेतल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर पक्षाअंतर्गत अनेक बदल करण्यात येत आहेत. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक आणि २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटनेत बदल केले जात आहेत. अनेक ठिकाणी तरुण नेतृत्वाला संधी देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातून विनोद तावडे यांच्याकडे पक्षातील अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सातत्यानं दिल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.