दिवाळीतच पर्यावरणाची आठवण येते का? दीया मिर्झा, नसीरुद्दीन शाह यांच्यावर भाजपचा हल्लाबोल...

पर्यावरण आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून भाजपने अभिनेत्री दीया मिर्झा आणि ज्येष्ठ अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांच्यावर टीका केली आहे. हे दोन्ही कलाकार हिंदू सणांच्या वेळीच प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त करतात, मात्र ईद आणि बकरीदसारख्या सणांच्या वेळी याच मुद्द्यावर मौन बाळगतात, असा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी या दोघांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही टीका केली..भाजप मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना गौरव भाटिया म्हणाले की, पर्यावरणाची काळजी घेण्याचा संदेश देणाऱ्यांनी तो प्रत्येक वेळी द्यायला हवा. ईद आणि बकरीदच्या काळात प्राण्यांच्या कत्तलीमुळे पाणी प्रदूषित होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करताना ते म्हणाले की, अशा वेळी दीया मिर्झा आणि नसीरुद्दीन शाह यांच्यासारखे कलाकार काहीच बोलत नाहीत. हिंदू सणांच्या वेळीच पर्यावरणाची चिंता व्यक्त करणं हा दुहेरी निकष असल्याचंही त्यांनी म्हटलं..Mumbai News: दियावरून वादाचे फटाके! पालिकेच्या व्हिडिओवरून भाजप संतप्त; विरोधक आक्रमक.यावेळी बोलताना गौरव भाटिया यांनी नसीरुद्दीन शाह यांच्या अलीकडील एका व्हिडीओचाही उल्लेख केला. विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा देताना शाह यांनी 'अँटी नॅशनल' आणि 'टुकडे टुकडे गँग' यांसारख्या शब्दांचा वापर केला होता. तसेच स्वतःला 'दिमागी नक्षल' असं म्हटलं होतं. या वक्तव्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता. भाटिया यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर करण्याचं आवाहन केलं. पर्यावरण किंवा ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न असो, त्याबाबतची भूमिका सणांनुसार बदलता कामा नये, असं त्यांनी सांगितलं..दरम्यान, दीया मिर्झाच्या व्हिडीओवरून मुंबईत राजकीय वाद निर्माण झाला होता. मुंबई महापालिकेने पर्यावरणपूरक आणि फटाकेमुक्त दिवाळीचा संदेश देण्यासाठी तिचा व्हिडीओ तयार केला होता. मात्र, भाजपच्या मुंबईतील नेत्यांनी त्याला विरोध केल्यानंतर महापालिकेने हा व्हिडीओ सोशल मीडियावरून हटवला होता..High Court: भारत धर्मनिरपेक्ष! दिया मिर्झाचा डिलीट केलेला व्हिडीओ पुन्हा शेअर करा; हायकोर्टानं भाजपला फटकारलं.या प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पर्यावरण आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत जनजागृती करणाऱ्या व्हिडीओला राजकीय रंग दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच, जनजागृतीसाठी एखाद्या विशिष्ट कलाकाराची निवड का केली, असा प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार कोणालाही नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. महापालिकेला हा व्हिडीओ पुन्हा अपलोड करण्याचे निर्देशही दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.