भाजपला मोठा धक्का! अन्नामलाईंनंतर आणखी एका बड्या नेत्याने सोडली साथ, 'या' पक्षात करणार प्रवेश...

तामिळनाडूमध्ये भाजपला लागलेली गळती थांबण्याची चिन्हे दिसत नाही. आधी अन्नामलाईन यांनी पक्षाला रामराम केला होता. त्यानंतर आता भाजपाच्या आणखी एका नेत्याने पक्षाला सोडचिट्ठी दिली आहे. अमर प्रसाद रेड्डी या नेत्याचं नाव आहे. त्यामुळे तामिळनाडू भाजपाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. रेड्डी यांनी भाजपाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत नव्या राजकीय प्रवासाचीही घोषणा केली आहे..काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी भाजपाची साथ सोडली होती. त्यानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये अस्वस्थता वाढल्याची चर्चा होती. आता अमर प्रसाद रेड्डी यांनीही भाजपसोबतचे तब्बल १३ वर्षांचे नाते संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी आपल्या राजीनाम्याची माहिती दिली. तसेच पुढील राजकीय वाटचाल ही के. अन्नामलाई यांच्यासोबतच असेल, असे स्पष्ट केले. "मी अन्नामलाईंसोबत नव्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात करणार आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे..तामिळनाडुत भाजपला धक्का, थांबवण्याचा प्रयत्न करूनही अन्नमलाईंनी सोडला पक्ष; ५ पानांचा राजीनामा, पुढे काय?.अमर प्रसाद रेड्डी यांनी २०१३ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. पक्षाच्या क्रीडा आणि कौशल्य विकास विभागाचे संयोजक म्हणून त्यांनी काम केले. तसेच अन्नामलाई यांच्या 'एन मन, एन मक्कल' यात्रेचे मुख्य आयोजक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली होती. दरम्यान, भाजपचे तामिळनाडू उपाध्यक्ष करुणा नागराजन यांनीही अलीकडेच पक्षाचा राजीनामा देत अन्नामलाई यांच्या आगामी राजकीय आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची घोषणा केली होती..K Annamalai: अन्नामलाईंचा भाजपला रामराम! नव्या पक्षाची घोषणा; तमिळनाडूच्या राजकारणात खळबळ, पक्षाची प्रतिक्रिया समोर.नागराजन यांनी शेकडो समर्थकांसह भाजपला रामराम केला होता. आता रेड्डी यांनीही भाजपा सोडली आहे. एकामागोमाग एक नेते पक्ष सोडत असल्याने तामिळनाडूमध्ये भाजपसमोर संघटनात्मक आव्हाने उभी राहत आहे. यासंदर्भात राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही रंगू लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.