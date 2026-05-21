संख्याबळ ३, तरीही लढणार विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक; केरळात भाजपने उमेदवार केला जाहीर

केरळ विधानसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपने तीन जागा जिंकल्या आहेत. आता भाजपने केरळ विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याची घोषणा केलीय. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप त्यांचा उमेदवार उतरवणार आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी गुरुवारी याची माहिती दिली. शुक्रावारी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. ही लढत तिरंगी आणि ऐतिहासिक असणार आहे..भारतीय जनता पार्टीकडून कोल्लम जिल्ह्यातील चथनूर मतदारसंघातून विजयी झालेल्या बी बी गोपकुमार यांना विधानसभा अध्यक्षपदाच्या मैदानात उतरवण्यात आलंय. त्यांच्या नावाला प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर आणि व्ही मुरलीधरन अनुमोदन देणार आहेत. तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटने अनुभवी तिरुवंचूर राधाकृष्णन यांना उमेदवार घोषित केलंय. तर विरोधीपक्ष असलेल्या लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटने अद्याप उमेदवार जाहीर केलेला नाही..Tamil Nadu Cabinet Expansion : थलपति विजय यांच्या टीव्हीके सरकारमध्ये २३ मंत्र्यांनी घेतली शपथ, काँग्रेसचे ६० वर्षांनतर स्वप्न पूर्ण.केरळ विधानसभेत भाजपचे तीन नेते आमदार आहेत. त्यात प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, व्ही मुरलीधरन, बी. बी. गोपकुमार यांचा समावेश आहे. राजीव चंद्रशेखर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, अध्यक्षपदासाठी बीबी गोपकुमार यांचं नाव आम्ही देणार आहोत. त्याला माझ्यासह व्ही मुरलीधरन यांचे अनुमोदन असेल..केरळच्या नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी गुरुवारी पार पडला. या शपथविधीसाठी काही आमदार पायी, तर काही सायकलने आणि गाडीने विधानसभेत आले होते. भाजपचे आमदार त्यांच्या कार्यकर्ते आणि समर्थकांसह पायी विधानसभेत पोहोचले होते. काँग्रेसचे आमदार सायकलने विधानसभा परिसरात दाखल झाले होते.