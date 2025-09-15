BMWने उडवलं, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील उपसचिवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर; महिलेला अटक

Car Accident Delhi: दिल्लीत छावनी मेट्रो स्थानकाजवळ बीएमडब्ल्यू कारने धडक दिल्यानं अर्थ मंत्रालयात उप सचिव असलेल्या नवज्योत सिंह यांचा मृत्यू झाला. आता या प्रकरणी पोलिसांनी कार चालक महिला गगनप्रीत कौर हिला अटक केलीय. अपघातात गगनप्रीत जखमी झाली होती. तिला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी गगनप्रीतवर गुन्हा दाखल केला आहे. नवज्योत सिंग हे अर्थ मंत्रालयात उप सचिव होते. रविवारी दुपारी झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला तर पत्नीला गंभीर दुखापत झालीय. अपघातावेळी नवज्योत सिंग आणि त्यांची पत्नी दुचाकीवरून घरी परतत होते. .कसलं व्यसन नाही, तंदुरुस्त अन् आनंदी आयुष्य; तब्येत बरी नाही मेसेज केल्यानंतर १० मिनिटात सहकाऱ्याचं निधन, बॉसला धक्का.नवज्योत सिंग यांच्या मुलाने आरोप केला की, वडिलांना २० किमी दूर असलेल्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्याऐवजी जवळच्याच रुग्णालयात नेलं असतं तर वडिलांचा जीव वाचला असता. नवज्योत यांच्या पत्नीनेही प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, गगनप्रीत आणि तिच्या पतीला आम्ही सतत विनवणी करत होतो की जवळच्या हॉस्पिटलला न्या. पण तरीही २० किमी दूर असलेल्या हॉस्पिटलला नेलं..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धौला कुआहून राजा गार्डनच्या दिशेने मेट्रोच्या पिलर क्रमांक ५७ जवळ ही दुर्घटना घडली. नवज्योत सिंग हे पत्नीसोबत गुरुद्वारातून घरी परतत होते. त्यावेळी भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिली. धडकेनंतर दुचाकी डिवायडरला धडकली आणि बाजूने निघालेल्या बसवर आदळली. या अपघातात नवज्योत सिंग आणि त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाले होते. अपघातानंतर त्यांना जवळच्या रुग्णालयात न नेता २० किमी अंतरावर असलेल्या रुग्णालयात नेलं. पण तिथं नवज्योत सिंग यांना मृत घोषित करण्यात आलं तर पत्नीची प्रकृती गंभीर आहे..महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला भाजपची टोपी, हातात पक्षाचा झेंडा; NDAच्या शिबिरात नेत्यांचा प्रताप, काँग्रेसचा हल्लाबोल.पोलिसांनी या प्रकरणी गगनप्रीत कौर हिला अटक केलीय. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार कार महिला चालवत होती आणि अपघातानंतर दाम्पत्याने टॅक्सीने दोघांना रुग्णालयात नेलं. अपघात कसा झाला? अपघातानंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला का? याचाही तपास केला जात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.