राधे राधे! जप सुरू होता, अचानक उलटली बोट; यमुना नदीत दुर्घटनेआधीचा VIDEO समोर

उत्तर प्रदेशात मथुरेत शुक्रवारी यमुना नदीत पर्यटकांची नाव उलटल्यानं १० जणांचा मृत्यू झालाय. तर अजूनही पाच जणांचा शोध सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुसऱ्या दिवशीही शोध घेतला जात आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत १० जणांचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालंय. मृतांमध्ये बहुतांश पंजाबमधील पर्यटकांचा समावेश आहे. तर २२ जण जखमी झाले आहेत..मोटर बोटमधून ३० पेक्षा जास्त जण प्रवास करत होते. घटनेनंतर एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड आणि लष्कराच्या टीमने बचावकार्य राबवलं. बचावकार्यात काम करणाऱ्या एका स्थानिकाने १५ पेक्षा जास्त जणांना बाहेर काढल्याचं सांगितलं. वेगवान वाऱ्यामुळे बोट नदीत उलटल्याची माहिती समोर आलीय..हफ्ता न दिल्यानं ट्रक पेटवला, लष्कराचं दीड कोटींचं साहित्य जळून खाक; पोलीस पळून गेले.बोटीची दुर्घटना घडण्याच्या काही क्षण आधीचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात सर्व पर्यटक हे भक्तीत तल्लीन झाल्याचं दिसतंय. राधे राधे नावाचा जप करत भजन सुरू होतं. काही वेळातच या बोटीची दुर्घटना घडली आणि ३७ पैकी १५ जणांना जलसमाधि मिळाली. यापैकी १० जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत..बेपत्ता असलेल्यांमध्ये माणिक टंडन, पंकज मल्होत्रा, यश भल्ला आणि मोनिका यांचा समावेश आहे. सुमन गुलाटी यांचेही नातेवाईक या बोटीत होते. त्यांनी सांगितलं की, गुरुवारी सायंकाळी वृंदावनला ते गेले. त्यांनी आम्हाला व्हॉटसअपवर फोटोही पाठवले. पण अर्ध्या तासाने कुणाच्या तरी घरी फोन आला की बोट उलटलीय..बोट दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी सगळे आनंदात होते आणि त्यांनी फोटो, व्हिडीओ स्टेटसला ठेवल्याचंही सांगितलंय.बोटीतील पर्यटक हे पंजाबमधून १५० पर्यटकांसोबत आले होते. लुधियाना आणि इतर शहरांमधील ते सर्वजण होते.