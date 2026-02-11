Shreyas Talpade Case: अभिनेता श्रेयस तळपदेने घातला लाखो रुपयांचा गंडा? UP पोलिसांकडून गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Shreyas Talpade Fraud Case : प्रसिद्ध अभिनेता श्रेयस तळपदे पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणीत सापडला आहे. उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी जिल्ह्यातील भोगाव पोलीस ठाण्यात श्रेयससह अन्य १२ जणांविरुद्ध कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणूक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..उत्तर प्रदेशातील मैनपुरी जिल्ह्यातील मोहल्ला मिश्राना येथील एका रहिवाशाने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, श्रेयस तळपदे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी एका मुंबईस्थित बँकेच्या शाखेच्या नावाखाली गुंतवणुकीची योजना मांडली होती. कमी वेळात जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून गावकऱ्यांकडून लाखो रुपये गोळा केले गेले, मात्र नंतर ही रक्कम हडप करण्यात आली. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते..नेमके आरोप काय आहेत?एका नामांकित बँकेच्या नावाने गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून लोकांचा विश्वास संपादन केला गेला.तक्रारीनुसार, श्रेयस आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी ग्रामीण भागातील लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून घेतली, मात्र पैसे परत देण्याची वेळ आली तेव्हा टाळाटाळ केली.श्रेयस तळपदेवर यापूर्वीही उत्तर प्रदेशातील बागपत, लखनऊ आणि हरियाणातील सोनीपत येथे अशाच प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. 'लोणी अर्बन मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटी'शी ब्रँड अँबेसेडर म्हणून जोडलेले असल्याने त्यांच्यावर हे आरोप होत आहेत..श्रेयस तळपदेची बाजूयापूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये श्रेयसने आपली बाजू मांडताना म्हटले होते की, तो केवळ एक 'गेस्ट सेलिब्रिटी' किंवा 'ब्रँड अँबेसेडर' म्हणून कार्यक्रमांना उपस्थित होता. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांशी किंवा व्यवस्थापनाशी त्याचा कोणताही थेट संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्याला काही प्रकरणांत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे..कामाच्या आघाडीवर...एकीकडे हे कायदेशीर वाद सुरू असताना श्रेयसचे आगामी चित्रपट चर्चेत आहेत. नुकताच तो 'आझाद भारत' मध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या भूमिकेत दिसला होता. तसेच २०२६ मध्ये त्याचे 'वेलकम टू द जंगल' आणि 'द गेम ऑफ गिरगिट' हे चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.