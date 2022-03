चीन, दक्षिण कोरिया आणि युरोपसह जगभरातील अनेक देशांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोना विषाणूची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत भारत सरकार सतर्क झाली आहे. कोरोनाला (Coronavirus) तोंड देण्यासाठी देशातील प्रौढांना बूस्टर डोस (Booster dose) लावण्याची योजना तयार केली (Government is preparing a plan) जात आहे. रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. (Booster dose to every adult in the country)

दक्षिण कोरियामध्ये दररोज नवीन रुग्णांची संख्या सहा लाखांवर पोहोचत आहे. सध्या ६० वर्षांवरील सर्व लोकांना, आघाडीवर काम करणाऱ्यांना बूस्टर डोस (Booster dose) दिला जात आहे. याशिवाय १२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांनाही कोरोनाची लस दिली जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये शाळा उघडल्या जात आहेत. अशा स्थितीत बालकांचे लसीकरण करणेही गरजेचे झाले होते. मात्र, सध्या देशात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने घट होत आहे.

सोमवारी (ता. २१) एका दिवसात एकूण १,५४९ नवीन रुग्ण आढळले आहेत. याशिवाय एकूण सक्रिय प्रकरणांची संख्या २५ हजारांच्या जवळपास आहे. चीनमधील अनेक शहरांमध्ये वाढत्या केसेसमुळे पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशात भारतातील प्रौढ व्यक्तींना दिला जाणारा बूस्टर डोस (Booster dose) पहिल्या दोन डोसप्रमाणे (Vaccine) मोफत असेल की शुल्क आकारले जाईल, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

२२ जूनपर्यंत कोरोनाची चौथी लाट

२२ जूनपर्यंत भारतात कोरोनाची (Coronavirus) चौथी लाट येण्याचा दावा कानपूर आयआयटीने केला आहे. आतापर्यंत देशात १८० कोटींहून अधिक कोरोना लस देण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांत भारतासह जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांनी चांगली सुधारणा केली आहे. अशा परिस्थितीत जर कोरोनाची नवी लाट आली तर आरोग्यासोबतच त्याचा परिणाम बाजारावर दिसून येईल आणि ती जीवघेणी परिस्थिती असेल. मात्र, आता येणारी लाट पूर्वीपेक्षा कमकुवत होईल, असे मानले जात आहे. याचे एक कारण म्हणजे लोकांचे सामूहिक लसीकरण.