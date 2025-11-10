Crime: प्रेयसीला महागड्या वस्तूंची सवय लागली; नंतर प्रियकराचं नको ते कृत्य, प्रकरणात तिघांना अटक, काय घडलं?

झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये एका तरुणाने आपल्या प्रेयसीला महागडी भेट देण्यासाठी चोरी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पोलिसांनी त्या तरुणाला त्याच्या प्रेयसीला आणि तिच्या एका साथीदाराला अटक केली आहे. रांचीच्या सदर पोलीस स्टेशन परिसरातील रहिवासी असलेल्या तिन्ही आरोपींची पोलीस चौकशी करत आहेत. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. .एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अटक केलेल्या आरोपींमध्ये रांचीच्या कांके पोलीस स्टेशन परिसरातील रहिवासी २७ वर्षीय राजा वर्मा, गुमला जिल्ह्यातील सिसाई पोलीस स्टेशन परिसरातील रहिवासी २० वर्षीय लक्ष्मी कुमारी उर्फ सुप्रिया आणि रांचीच्या दीपा टोली येथील रहिवासी अनिश सोनी यांचा समावेश आहे. राजा वर्मा याचे लक्ष्मी कुमारीशी प्रेमसंबंध होते..President Droupadi Murmu: आफ्रिकी देशांसोबत संबंधांचे नवे पर्व; राष्ट्रपतींचा अंगोला दौरा सुरू, बोट्स्वाना दौऱ्यावरही जाणार.आपल्या मैत्रिणीला प्रभावित करण्यासाठी आणि तिला महागड्या भेटवस्तू देण्यासाठी राजाने चोरीचा मार्ग अवलंबला. ८ नोव्हेंबरच्या रात्री तो सदर पोलीस स्टेशन परिसरातील सुंदर विहार कॉलनीतील रहिवासी पवन कुमार शाह यांच्या घरात घुसला आणि सोन्याची चेन, कानातले, टॉप्स, जितिया आणि इतर दागिने चोरून नेले. या घटनेनंतर, पीडित पवन कुमार शाह यांनी सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. .पोलिसांनी विशेष तपास पथक स्थापन केले. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांचा वापर करून पथकाने आरोपी राजा वर्मा याला अटक केली. चौकशीदरम्यान राजाने चोरीची कबुली दिली. चोरीचे काही दागिने त्याने त्याची मैत्रीण लक्ष्मीला भेट दिल्याचे सांगितले. तर उर्वरित दागिने अनिश सोनी नावाच्या ज्वेलर्सला विकले. राजाच्या माहितीनंतर पोलिसांनी लक्ष्मी कुमारी आणि अनिश सोनी यांनाही अटक केली. .इरफानने हॅप्पी पंजाबी बनून केली मैत्री, हॉटेलमध्ये अत्याचार; ब्लॅकमेल करत पुन्हा पुन्हा संबंध ठेवले, गर्भपात करवला.त्यांच्याकडून चोरीला गेलेली सोन्याची साखळी, दोन जोड्या टॉप्स, सोन्याचे कानातले, एक जितिया, तीन जोड्या चांदीचे पायाचे पाय, अंगठ्या आणि इतर दागिने जप्त केले. रांचीमध्ये यापूर्वीही अशीच एक विचित्र चोरी झाली होती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. ऑगस्टमध्ये लोअर बाजार पोलीस स्टेशन परिसरात झालेल्या या चोरीचा सूत्रधार दुसरा तिसरा कोणी नसून घरमालकाचा मुलगा व्ही. वेनिशन झेवियर होता. ड्रग्ज व्यसनी झेवियरने त्याचे दोन मित्र पियुष शर्मा आणि कुणाल सोनी यांच्यासह अंदाजे १० लाख रुपयांचे दागिने चोरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.