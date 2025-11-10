देश

Crime: प्रेयसीला महागड्या वस्तूंची सवय लागली; नंतर प्रियकराचं नको ते कृत्य, प्रकरणात तिघांना अटक, काय घडलं?

Ranchi Crime News: प्रेयसीला महागड्या वस्तूंची सवय लागली होती. यामुळे प्रियकराने एक धक्कादायक कृत्य केले आहे. या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
Boyfriend Theft For girlfriend

Vrushal Karmarkar
झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये एका तरुणाने आपल्या प्रेयसीला महागडी भेट देण्यासाठी चोरी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र पोलिसांनी त्या तरुणाला त्याच्या प्रेयसीला आणि तिच्या एका साथीदाराला अटक केली आहे. रांचीच्या सदर पोलीस स्टेशन परिसरातील रहिवासी असलेल्या तिन्ही आरोपींची पोलीस चौकशी करत आहेत. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

