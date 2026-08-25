BPSC TRE 4 Protest : BPSC TRE-4 विरोधात पाटण्यात विद्यार्थ्यांचा उद्रेक; बॅरिकेड्स तोडले, डाकबंगला चौकात आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज

पाटणा : BPSC TRE-4 परीक्षेच्या विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी पाटण्यात जोरदार आंदोलन केले. प्राथमिक (Preliminary) आणि मुख्य (Mains) परीक्षेची पद्धत रद्द करावी, निगेटिव्ह मार्किंग हटवावे आणि १०० टक्के अधिवास (डोमिसाईल) धोरण लागू करावे, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत..‘ऑल बिहार स्टुडंट युनियन’च्या (ABSU) ‘अमन’ गटाच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले. गांधी मैदानातील जेपी गोलंबर येथून विद्यार्थ्यांनी डाकबंगला चौकाच्या दिशेने कूच करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेड्स उभारले होते. मात्र, संतप्त विद्यार्थ्यांनी हे बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला..विद्यार्थ्यांचा मोठा जमाव डाकबंगला चौकात पोहोचल्यानंतर परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी वॉटर कॅननचा वापर केला. त्यानंतर काही ठिकाणी पोलिसांनी लाठीचार्जही केला. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाल्याचेही समोर आले आहे..Shaina NC Rahul Gandhi : समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्या आणि बहुपत्नीत्व बंद करा; हिंदू धर्म, 'मनुस्मृती'वरून शिवसेना नेत्या शायना एनसींचा राहुल गांधींवर जोरदार प्रहार.डाकबंगला चौकात उभारण्यात आलेले सुरक्षा कडेही आंदोलकांनी तोडले. मात्र, मेट्रोच्या बांधकामासाठी लावण्यात आलेल्या लोखंडी पत्र्यांमुळे त्यांना पुढे जाता आले नाही. पोलिसांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र विद्यार्थी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले..दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. जेपी गोलंबर परिसरातही मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात करण्यात आले असून, डाकबंगला चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यात येत आहे..परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सीआरपीएफच्या जवानांनाही तैनात करण्यात आले आहे. पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. आयजी जितेंद्र राणा आणि एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस दल परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे..BPSC TRE-4 परीक्षेच्या प्रक्रियेतील बदल आणि अधिवास धोरणाच्या मागणीवरून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे पाटणा शहरातील प्रमुख भागात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.