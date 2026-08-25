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BPSC TRE 4 Protest : BPSC TRE-4 विरोधात पाटण्यात विद्यार्थ्यांचा उद्रेक; बॅरिकेड्स तोडले, डाकबंगला चौकात आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज

BPSC TRE 4 protest in Patna : BPSC TRE 4 परीक्षेच्या मागण्यांसाठी पाटण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिघळले. बॅरिकेड्स तोडण्यात आले. डाकबंगला चौकात पोलिसांनी वॉटर कॅनन आणि लाठीचार्ज केला.
BPSC TRE 4 students demand domicile policy

BPSC TRE 4 students demand domicile policy

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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पाटणा : BPSC TRE-4 परीक्षेच्या विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी पाटण्यात जोरदार आंदोलन केले. प्राथमिक (Preliminary) आणि मुख्य (Mains) परीक्षेची पद्धत रद्द करावी, निगेटिव्ह मार्किंग हटवावे आणि १०० टक्के अधिवास (डोमिसाईल) धोरण लागू करावे, अशा प्रमुख मागण्या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.

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