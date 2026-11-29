देशभरात मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असताना, भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. पक्षाचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) यांनी शनिवारी ही घोषणा केली. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावामुळे दक्षिण भारतीय राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत असलेली पक्षाची प्रमुख चिंता दूर होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील बीआरएसने यापूर्वीही डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडली होती. दक्षिण भारतीय राज्यांचे संसदेमधील सध्याचे प्रतिनिधित्व कमी होता कामा नये, तसेच तेलंगणावर कोणताही अन्याय होऊ नये, अशी पक्षाची भूमिका होती. संसदेत दक्षिण भारतीय राज्यांचा सध्याचा २४ टक्के वाटा कायम ठेवण्याची मागणीही बीआरएसने केली होती. .केटीआर यांच्या मते, प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदींमुळे दक्षिण भारताचा प्रतिनिधित्वातील वाटा सुरक्षित राहण्यास मदत होईल. याशिवाय, लोकसभेच्या एकूण जागांमध्ये ५० टक्के वाढ झाल्यास तेलंगणातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या सध्याच्या १७ वरून २६ पर्यंत वाढू शकते. .Telangana Municipals Election Result : तेलंगण महापालिकांवर काँग्रेसचेच वर्चस्व; ‘बीआरएस’ दुसऱ्या क्रमांकावर.'आमचे खासदार प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करतील'केटीआर यांनी स्पष्ट केले की, तेलंगणाचे हित लक्षात घेऊन राज्यसभेतील बीआरएसचे तीनही खासदार या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करतील. महिला आरक्षणाला पक्षाचा नेहमीच पाठिंबा राहिला असून, महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी पक्ष कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या लोकसभेत बीआरएसचा एकही खासदार नसला, तरी राज्यसभेत पक्षाचे तीन सदस्य आहेत..सोमवारपासून संसदेचे विशेष अधिवेशनदरम्यान, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात घटनादुरुस्ती विधेयक मांडणार आहे. या प्रस्तावानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली जाणार आहे. त्याचबरोबर लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे..Supreme Court: तेलंगणात पक्षांतर केलेल्या बीआरएस आमदारांवर तीन महिन्यांत निर्णय घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा.संसदेचे विशेष अधिवेशन ३० नोव्हेंबरपासून लोकसभेत सुरू होणार असून, २ डिसेंबरपासून राज्यसभेचे कामकाज सुरू होईल. ३ डिसेंबर रोजी अधिवेशन संपण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बीआरएसने दिलेला पाठिंबा केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.