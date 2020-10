हवं तर भाजपला मत देऊ पण 'सपा'ला चारीमुंड्या चित करु; मायावती अखिलेशवर संतापल्या

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील राजकारणात आता उलथापालथ घडणार असं दिसून येतंय. कारण बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती यांनी समाजवादी पार्टीवर मजबूत असा हल्लाबोल केला आहे. सपावर अत्यंत तिखट शब्दांत टीका करत त्यांनी हरतर्हेने सपाच्या विरोधात लढण्याचा आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. मायावतींनी म्हटलंय की, मुलायम सिंह यादव यांच्यानंतर अखिलेश यांची देखील वाईट अवस्था होईल. त्यांनी समाजवादी पार्टीला हरवण्यासाठी कोणत्याही पार्टीला पाठींबा देण्याची घोषणा केली आहे. मायावतींनी सपाच्या संपर्कात गेलेल्या सात आमदारांना निलंबित केलं आहे. मायावतींनी म्हटलंय की, जर हे आमदार सपामध्ये सामिल झाले तर त्यांची सदस्यता संपुष्टात आणण्याची कारवाई करण्यात येईल.

मायावतींनी म्हटलंय की, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सांप्रदायिक शक्तींना तोंड देण्यासाठी आमच्या पक्षाने समाजवादी पार्टीसोबत घरोबा केला होता. मात्र, त्यांच्या परिवारमध्ये सुरु असलेल्या अंतर्गत कलहामुळे त्यांना बसपासोबतच्या युतीचा अधिक फायदा मिळू शकला नाहीये. निवडणुकीनंतर त्यांच्याबाजूने प्रतिक्रीया मिळणे बंद झाले. त्यामुळे आम्ही वेगळे होण्याचा मार्ग निवडला.

#WATCH BSP Chief Mayawati says that her party will vote for BJP or any party's candidate in future UP MLC elections, to defeat Samajwadi Party's second candidate.

"Any party candidate, who'll be dominant over SP's 2nd candidate, will get all BSP MLAs' vote for sure," she said. pic.twitter.com/ki4W6ZAwgE

