इंडिया आघाडीला मोठी संधी; बसपची फक्त एक अट मान्य केली तर मायावती येणार सोबत!

नवी दिल्ली- भाजपला टक्कर देण्यासाठी इंडिया आघाडीतील नेत्यांकडून मोर्चेबांधणी सुरु आहे. पण, त्यांचा मार्ग खडतर असल्याचं दिसत आहे. इंडिया आघाडीत येऊ इच्छिणाऱ्या सर्व पक्षांची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न नेत्यांना करावा लागत आहे. त्यातच बसपकडून इंडिया आघाडीकडे एक अट ठेवण्यात आली आहे. (BSP demanded Mayawati nomination as the prime ministerial candidate in the 2024 Lok Sabha elections INDIA bloc knp)

बहुजन समाज पक्षाने इंडिया आघाडीत यावे असं वाटत असेल तर सुप्रिमो मायावती यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार बनवा अशी मागणी बसप खासदार मलूक नागर यांनी केली आहे. ते एका हिंदी वृत्त वाहिनीला बोलत होते. त्यांची ही मागणी इंडिया आघाडीतील नेते कशाप्रकारे घेतात हे पाहावं लागेल.