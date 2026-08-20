New School Rule: प्रशासनाचा अजब फतवा! एक दिवस मुलं तर दुसऱ्या दिवशी मुली शाळेत येणार; कारण काय तर..., प्रकरण काय?

मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यातून सरकारी शिक्षण व्यवस्थेच्या ढिसाळ वृत्तीचे आणि गोंधळाचे एक धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. उदयपुरा येथील सरकारी संदीपनी शाळेला स्कूल बसेसची कमतरता भासू लागल्यावर आपले अपयश लपवण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने अभ्यासासाठी 'एक दिवसाआड' हा नवीन फॉर्म्युला तयार केला. .शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, आता या शाळेत एका दिवशी मुले आणि दुसऱ्या दिवशी मुली शिकतील. याचा अर्थ असा की, डिजिटल इंडिया आणि 'स्मार्ट क्लासेस'च्या या युगात मुलांचा शिक्षणाचा हक्क आणि शाळेपर्यंतचा त्यांचा मार्ग बसेसच्या संख्येवरून ठरवला जात आहे. उदयपुरा येथील संदीपनी विद्यालयात या शैक्षणिक सत्रात सुमारे २,८०० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. दुर्गम गावांतील अंदाजे १,७०० विद्यार्थ्यांनी शालेय बस सेवेची विनंती केली होती. .Rahul Gandhi Emotional Message : राहुल गांधी भावूक; वडिलांची आठवण काढत आई सोनिया गांधींसाठी खास संदेश.नियमांनुसार, एका बसमध्ये केवळ ५५ ते ६० मुलेच सुरक्षितपणे बसू शकतात. परिणामी शाळेच्या १६ बसेसमध्ये जेमतेम १,००० मुले बसू शकतात. उर्वरित ७०० मुलांसाठी अतिरिक्त बसची व्यवस्था करण्याऐवजी शाळेच्या मुख्याध्यापिका वंदना मिश्रा यांनी एक सूचना जारी केली की, बसच्या कमतरतेमुळे आता मुलगे आणि मुली एका दिवसाआड शाळेत येतील..Ujjain Swine Flu: उज्जैनमध्ये स्वाइन फ्लूचा बळी; ६० वर्षीय महिलेचा मृत्यू, पावसाळ्यात फ्लूची लक्षणे दिसल्यास अशी घ्या काळजी.शालेय प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला स्वतःच्या साधनांनी किंवा स्वतःच्या खर्चाने दररोज शाळेत यायचे असेल, तर तो तसे करू शकतो. जी मुले केवळ सरकारी आश्वासने आणि व्यवस्थांवर अवलंबून आहेत, त्यांना या नवीन शैक्षणिक पद्धतीशी जुळवून घ्यावे लागेल. या प्रणालीनुसार, सोमवारी मुलांना शिकवलेले धडे मंगळवारी मुलींसाठी पुन्हा घेतले जातात. परिणामी जी मुले सरकारी बसवर अवलंबून आहेत, ती आठवड्यातून फक्त तीन दिवस शाळेत येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.