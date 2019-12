जनगणना होणार, कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिकची गरज नाही : जावडेकर

नवी दिल्ली : देशात स्वातंत्र्याकाळापासून होत असलेल्या पद्धतीनुसार राष्ट्रीय जनगणना (एनपीआर) करण्यात येणार आहे. यासाठी कोणत्याही कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिकची आवश्यकता नसल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

Cabinet has approved expenditure of Rs. 8,754.23 crore for the exercise of Census of India 2021 and Rs. 3,941.35 crore for updation of National Population Register (NPR) https://t.co/9ZAKlJIovx

आज (मंगळवार) सकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. सुमारे चार तास चाललेल्या या बैठकीत एनपीआरसह अटल भूजल योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. देशात सीएए आणि एनआरसी कायदे लागू झाल्यानंतर एनपीआरच्या मंजुरीकडे सर्वांचे लक्ष होते. अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनपीआरला मंजुरी दिली असून, 2021 पर्यंत देशातील जनगणना करण्यात येणार आहे.

Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has approved the conducting of census of India 2021 and updating of National Population Register. It is self declaration, no document, bio-metric etc required for it pic.twitter.com/jkCbM89BhH

— ANI (@ANI) December 24, 2019