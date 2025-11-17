Sheikh Hasina: शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा; भारत आता त्यांना परत बांगलादेशात पाठवणार का? जाणून घ्या नियम...

देश

Sheikh Hasina Update News: बांगलादेशमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बांगलादेशच्या एका न्यायालयाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना दोन आरोपांवर मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी संबंधित प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) आज, सोमवारी आपला निकाल जाहीर केला. आयसीटी न्यायालयाने शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर झालेल्या कारवाईशी संबंधित गुन्ह्यांचा आरोप हसीनावर होता. हे आरोप आता त्यांच्याविरुद्धच्या गंभीर खटल्याचा आधार बनले आहेत.

