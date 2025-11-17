Sheikh Hasina: शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा; भारत आता त्यांना परत बांगलादेशात पाठवणार का? जाणून घ्या नियम...

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी संबंधित प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) आज, सोमवारी आपला निकाल जाहीर केला. आयसीटी न्यायालयाने शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांवर झालेल्या कारवाईशी संबंधित गुन्ह्यांचा आरोप हसीनावर होता. हे आरोप आता त्यांच्याविरुद्धच्या गंभीर खटल्याचा आधार बनले आहेत. .प्रश्न असा उद्भवतो: आता बांगलादेश न्यायालयाने शेख हसीना यांच्याविरुद्ध निकाल दिला आहे, तर भारत त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवू शकेल का? यासंबंधीचे नियम काय आहेत? बांगलादेशच्या एका न्यायाधिकरणाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले की, जुलै ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान झालेल्या निदर्शनांमध्ये परिस्थिती लक्षणीयरीत्या बिकट झाली. या हिंसक संघर्षांमध्ये सुमारे १,४०० लोक मारले गेले आणि २,४०० हून अधिक जखमी झाले. .Sheikh Hasina: हिंसक कारवाईची मोठी किंमत! हत्याकांड प्रकरणी शेख हसीना दोषी; बांगलादेश न्यायालयाकडून मृत्युदंडाची शिक्षा.न्यायाधीशांच्या मते, तत्कालीन शेख हसीना सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जड शस्त्रांचा वापर केला. निदर्शकांना रोखण्यासाठी हेलिकॉप्टर गोळीबाराचाही वापर करण्यात आला, ज्यामुळे देशाच्या अनेक भागात व्यापक विनाश झाला आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यानंतर शेख हसीना बांगलादेशातून पळून गेल्या आणि भारतात आश्रय घेतला..प्रथम, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की कोणत्याही देशातून फरार किंवा आरोपी व्यक्तीला सहजपणे परत पाठवता येत नाही. यासाठी प्रत्यार्पण करार, कायदेशीर प्रक्रिया, सुरक्षा मूल्यांकन आणि मानवी हक्कांच्या आवश्यकता आवश्यक आहेत. भारत आणि बांगलादेशमध्ये प्रत्यार्पण करार आहे. परंतु तो फक्त तेव्हाच लागू होतो जेव्हा प्रकरण पूर्णपणे गुन्हेगारी असते. राजकीयदृष्ट्या आरोपित नसते. .आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे एक महत्त्वाचे तत्व म्हणजे राजकीय सूडबुद्धी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला परत पाठवले जात नाही. जर बांगलादेश न्यायालयाचा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीचा किंवा सत्ता बदलाचा परिणाम असल्याचे दिसून आले, तर भारत कायदेशीररित्या प्रत्यार्पणाला नकार देऊ शकतो. याचा आधार असा आहे की भारत शेख हसीना यांना निष्पक्ष सुनावणी मिळेल की नाही. त्यांच्या जीवाला धोका आहे का याचे मूल्यांकन करेल. .Sheikh Hasina: फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर शेख हसीना यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाल्या, तो हिंसाचार....जर धोका निर्माण झाला तर भारतीय न्यायालये प्रत्यार्पणाला रोखू शकतात. शिवाय, शेख हसीना इच्छित असल्यास भारतात राजकीय आश्रय मागू शकतात. जर भारत सरकारने आश्रय दिला तर अशा परिस्थितीत कोणालाही देशाबाहेर पाठवणे आंतरराष्ट्रीय आश्रय नियमांच्या विरोधात असेल. भारताने यापूर्वी दलाई लामा, अनेक अफगाण नेते आणि श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील असंख्य राजकीय व्यक्तींना आश्रय दिला आहे..शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निर्णय बांगलादेशने नाही तर भारतीय न्यायालये घेतील. बांगलादेशने जे काही कागदपत्रे पाठवली तरी त्यांना भारतीय न्यायालयांकडून छाननी करावी लागेल. या संपूर्ण प्रक्रियेला कधीकधी वर्षे लागू शकतात. एकंदरीत बांगलादेश न्यायालयाचा निर्णय भारताला कोणतीही कारवाई करण्यास भाग पाडू शकत नाही. सर्व कायदेशीर, राजनैतिक आणि सुरक्षा पैलूंचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.