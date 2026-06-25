संसदेत खळबळ! 26 बंडखोर खासदारांच्या भवितव्यावर सभापती घेणार निर्णय, दोन-तृतीयांश बहुमत असूनही खासदारकी धोक्यात?

लोकसभा सभापती ओम बिरला येत्या काही दिवसांत तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि शिवसेना (ठाकरे) या दोन्ही पक्षांतील बंडखोर खासदारांच्या पक्षांतर प्रकरणावर महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा निर्णय येण्याची अपेक्षा सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे. सभापतींनी दोन्ही मूळ पक्षांच्या नेत्यांसोबतच बंडखोर गटांच्या प्रतिनिधींनाही भेटी घेतल्या आहेत. .कायदेविषयक आणि घटनात्मक तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने हा प्रकरण बारकाईने तपासला जात आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित पूर्वीची प्रकरणे आणि न्यायालयीन पूर्वदृष्टांतांचा सविस्तर आढावा घेतला जात असल्याने निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम असेल, असे मानले जाते..टीएमसीतील बंडखोर खासदारांचा घोळ२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने २९ जागा जिंकल्या होत्या. एका खासदाराच्या निधनामुळे सध्या पक्षाकडे २८ खासदार आहेत. यातील २० खासदारांनी बंड केले असून पश्चिम बंगालातील हावडा येथील नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) या नोंदणीकृत परंतु अमान्यताप्राप्त पक्षात सामील झाले आहेत. या बंडखोरांनी लोकसभेत स्वतंत्र आसनव्यवस्था मिळावी अशी मागणी केली आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिल्याचे जाहीर करत एनडीएत सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..टीएमसीचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी बंडखोर गटाच्या संदर्भात सभापती ओम बिरला यांची भेट घेतली आणि पक्षाची बाजू मांडली. त्याचबरोबर या २० बंडखोरांना अपात्र ठरवण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. अभिषेक बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले की, केवळ काही आमदार किंवा खासदारांच्या गटाचे विलीनीकरण कायद्याने मान्य होऊ शकत नाही..पासपोर्ट म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; MEA कडून महत्त्वाचे स्पष्टीकरण, २७ देशांत भारतीयांना व्हिसा-फ्री प्रवेशाची घोषणा.ठाकरे गटातील अंतर्गत संघर्षमहाराष्ट्रात शिवसेना (ठाकरे) च्या तिकिटावर नऊ खासदार निवडून आले. त्यापैकी सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील झाले आहेत. बुधवारी शिवसेना (ठाकरे) नेते अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत यांनी सभापतींना भेटून घटनात्मक तरतुदी कायम ठेवण्याचे आवाहन केले. त्यांनी बंडखोर खासदारांनी दिलेल्या कोणत्याही लेखी निवेदनाची प्रत मागितली. सभापतींनी सांगितले की, अद्याप त्यांना बंडखोरांकडून कोणतेही लेखी दस्तऐवज प्राप्त झालेले नाहीत..दोन-तृतीयांश बहुमतानेही संरक्षण मिळणार नाहीTMC आणि शिवसेना (ठाकरे) या दोन्ही पक्षांनी सभापतींकडे बंडखोरांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद असा आहे की, संपूर्ण राजकीय पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्याशिवाय अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकत नाही. अनिल देसाई यांनी यावर जोर देताना सांगितले की, दहाव्या अनुसूचीत स्पष्टपणे नमूद आहे की, खासदारांच्या गटाकडे दोन-तृतीयांश बहुमत असले तरी ते आपोआप दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकत नाहीत..आसनव्यवस्थेत बदलाची तयारीलोकसभा सचिवालय आगामी पावसाळी अधिवेशनासाठी खासदारांच्या नवीन आसनव्यवस्थेचे नियोजन करत आहे. टीएमसी आणि शिवसेना (ठाकरे) च्या बंडखोर गटांव्यतिरिक्त, द्रमुकनेही काँग्रेसकडून स्वतंत्र आसनव्यवस्था मिळावी अशी मागणी केली आहे. द्रमुकने काँग्रेसशी असलेली पूर्वीची युती संपुष्टात आणली असून आता मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षासोबत नवीन युती केली आहे.सभापतींचा निर्णय दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, तो संसदीय राजकारणातील पक्षांतराच्या नियमांवर स्पष्टता आणेल, अशी अपेक्षा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे..Venezuela Earthquake: काही मिनिटांत दोन महाभूकंप; इमारतींचे ढिगारे, १० हजार जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती... क्षणात उद्ध्वस्त झालं शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.