देश

संसदेत खळबळ! 26 बंडखोर खासदारांच्या भवितव्यावर सभापती घेणार निर्णय, दोन-तृतीयांश बहुमत असूनही खासदारकी धोक्यात?

Anti-Defection Law Test: Speaker Reviews Cases of Rebel TMC and Shiv Sena (UBT) MPs : दोन-तृतीयांश बहुमत असूनही संरक्षणावर प्रश्नचिन्ह; बंडखोर खासदार, आसनव्यवस्था आणि संसदीय पक्षशिस्तीवर निर्णायक निकालाची प्रतीक्षा
loksabha

loksabha

esakal

Sandip Kapde
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लोकसभा सभापती ओम बिरला येत्या काही दिवसांत तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि शिवसेना (ठाकरे) या दोन्ही पक्षांतील बंडखोर खासदारांच्या पक्षांतर प्रकरणावर महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे. जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा निर्णय येण्याची अपेक्षा सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे. सभापतींनी दोन्ही मूळ पक्षांच्या नेत्यांसोबतच बंडखोर गटांच्या प्रतिनिधींनाही भेटी घेतल्या आहेत.

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