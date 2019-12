अलिगडमधील दहा हजार जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; उत्तर प्रदेश पोलिसांची कारवाई

नवी दिल्ली/अलिगड : नागरिकत्व सुधारित कायद्यास विरोध करणाऱ्या अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या (एएमयू) सुमारे दहा हजार अज्ञात विद्यार्थ्यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.

पंधरा डिसेंबर रोजी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये नागरिकत्व सुधारित कायदा आणि एनआरसीविरुद्ध आंदोलन करण्यात आले होते.

पंधरा डिसेंबर रोजी एएमयूच्या विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये मोर्चा काढला आणि मुख्य प्रवेशद्वार पाडले होते. या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. यावरून एएमयू विद्यार्थी संघटना आणि उत्तर प्रदेश पोलिस आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत.

104 तुकडीचे कमांडंट यांनी 24 डिसेंबरला दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 15 डिसेंबर रोजी रात्री आठच्या सुमारास 10 हजार विद्यार्थी विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये जमले. त्यांनी राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजी केली. त्यांनी सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दगडफेक केली आणि सरकारी गाड्यांची नासधूस केली.

आंदोलनकर्त्यांना पांगविण्यासाठी सुरुवातीला कमीत कमी सुरक्षा दलाचा वापर करण्यात आला. पाण्याचा फवाराही मारण्यात आला. मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि सौम्य लाठीमार करावा लागला. या तक्रारीनुसार पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Case registered against 10,000 unidentified students of Aligarh Muslim University in connection with violence which broke out during protests against #CitizenshipAmendmentAct on December 15

— ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2019