Crime: आधी अमानुष मारहाण; नंतर पँटमध्ये विंचू सोडला अन्..., सरकारी शाळेतील शिक्षकांचं ८ वर्षीय मुलासोबत धक्कादायक कृत्य

Shimla School Teacher Tortured Student News: शिमलामध्ये सरकारी शिक्षकांनी ८ वर्षांच्या विद्यार्थ्याला अमानुष मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. त्याच्या पँटमध्ये विंचू सोडला.
शिमला येथील एका सरकारी शाळेतील मुख्याध्यापक आणि इतर तीन शिक्षकांविरुद्ध आठ वर्षांच्या दलित मुलाला वारंवार मारहाण केल्याबद्दल आणि त्याच्या पँटमध्ये विंचू सोडल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे पोलिसांनी रविवारी (२ नोव्हेंबर) सांगितले. शिमला जिल्ह्यातील रोहरू उपविभागातील खारापानी भागातील सरकारी प्राथमिक शाळेतील पहिल्या इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत मुख्याध्यापक देवेंद्र आणि शिक्षक बाबू राम आणि कृतिका ठाकूर यांनी त्यांच्या मुलाला जवळजवळ एक वर्ष मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे.

