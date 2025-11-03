Crime: आधी अमानुष मारहाण; नंतर पँटमध्ये विंचू सोडला अन्..., सरकारी शाळेतील शिक्षकांचं ८ वर्षीय मुलासोबत धक्कादायक कृत्य

शिमला येथील एका सरकारी शाळेतील मुख्याध्यापक आणि इतर तीन शिक्षकांविरुद्ध आठ वर्षांच्या दलित मुलाला वारंवार मारहाण केल्याबद्दल आणि त्याच्या पँटमध्ये विंचू सोडल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे पोलिसांनी रविवारी (२ नोव्हेंबर) सांगितले. शिमला जिल्ह्यातील रोहरू उपविभागातील खारापानी भागातील सरकारी प्राथमिक शाळेतील पहिल्या इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत मुख्याध्यापक देवेंद्र आणि शिक्षक बाबू राम आणि कृतिका ठाकूर यांनी त्यांच्या मुलाला जवळजवळ एक वर्ष मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सततच्या मारहाणीमुळे मुलाच्या कानातून रक्त येऊ लागले. त्याच्या कानाच्या पडद्याला इजा झाली, असे तक्रारदाराने सांगितले. शिक्षकांनी त्याच्या मुलाला शाळेच्या शौचालयात नेले आणि त्याच्या पॅन्टमध्ये विंचू घातला, असेही त्यांनी सांगितले. तक्रारीनंतर, पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२७(२) (चुकीने बंदिस्त करणे), ११५(२) (स्वेच्छेने दुखापत करणे), ३५१(२) (गुन्हेगारी धमकी देणे), ३(५) (हेतूपूर्वक महिलेवर गुन्हेगारी बळजबरी करणे) आणि बाल न्याय कायद्याअंतर्गत मुलावर क्रूरतेचा गुन्हा दाखल केला..Jaipur Accident: भीषण अपघात! डंपरची ४० वाहनांना धडक; ५० जणांना चिरडलं, ११ लोकांचा जागीच मृत्यू, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता.अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलमांखालीही शिक्षकांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून तपास करावा की नाही याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना पाठवण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षकांनी मुलाला घरी तक्रार केल्यास अटक करण्याची धमकी दिली. त्यांनी सांगितले की, ३० ऑक्टोबर रोजी मुख्याध्यापकांनी मुलाला शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली होती..वडिलांचे म्हणणे आहे की, मुलाला सांगण्यात आले होते की जर ही बाब सार्वजनिक केली तर कुटुंबाला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. "आम्ही तुला जाळून टाकू" अशी धमकी देण्यात आली होती. मुलाच्या वडिलांना पोलिस तक्रार दाखल करू नका किंवा सोशल मीडियावर या घटनेबद्दल पोस्ट करू नका, अन्यथा तो "आपला जीव गमावेल" असा इशारा देण्यात आला होता..Crime: तुझ्याशी बोलायचंय, काम झाल्यावर भेट...; विवाहित प्रियकरानं महिलेला बोलवलं, भयंकर कट रचून संपवलं, कारण काय?.तक्रारदाराने असाही आरोप केला आहे की कृतिका ठाकूर यांचे पती नितीश ठाकूर गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या जागी असलेल्या शाळेत बेकायदेशीरपणे विद्यार्थ्यांना शिकवत होते. त्यांनी शाळेतील शिक्षकांवर जातीय भेदभावाचा आरोपही केला. जेवणाच्या वेळी नेपाळी आणि हरिजन विद्यार्थ्यांना राजपूत विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसवले जात असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.