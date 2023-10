Caste Census: बिहारनंतर 'या' चार राज्यांतही होणार जातनिहाय जनगणना; राहुल गांधींची घोषणा

नवी दिल्ली : बिहारनंतर इतर चार राज्यांतही जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार आहे. ही चारही राज्ये काँग्रेसशासित राज्ये आहेत. त्यामुळं काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. (Caste Census will be conducted in four states after Bihar Rahul Gandhi announcement)

कोणत्या राज्यात होणार जातीय जनगणना?

कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये जातीय जनगणना केली जाणार आहे. बिहारच्या धर्तीवर ही जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं बिहारच्या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका नुकतीच फेटाळली. यानंतर काँग्रेसनं आपलं सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.

बिहारमध्ये पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना

बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारनं देशात पहिल्यांदा जातनिहाय जनगणना केली. याची आकडेवारी गांधी जयंतीचं औचित्य साधत २ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार, हिंदूंची संख्या ८१.९९ टक्के आहे. तर मुस्लिमांची संख्या १७.७ टक्के, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्मियांची लोकसंख्या १ टक्क्याहून कमी आहे. तर बिहारमधील २,१४६ लोक निधर्मी आहेत.

बिहारमध्ये कोणत्या वर्गाची लोकसंख्या किती?

सर्वसाधारण वर्ग - १५.२२ टक्के

मागास वर्ग - २७.१२ टक्के

ओबीसी - ३६.१ टक्के

अनुसुचीत जाती - १९.६५ टक्के

अनुसुचीत जमाती - १.६८ टक्के

बिहारमध्ये कोणत्या समाजाची लोकसंख्या किती?

ब्राह्मण - ३.६७ टक्के

राजपूत - ३.४५ टक्के

भूमिहार - २.८९ टक्के

कायस्थ - ०.६० टक्के

यादव - १४.२६ टक्के

कुरमी - २.८७ टक्के

तेली - २.८१ टक्के

मुसहर - ३.०८ टक्के

सोनार - ०.६८ टक्के