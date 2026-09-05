Subhash Chandra: सुभाष चंद्रा यांच्यावर सीबीआयकडून फसवणुकीचा गुन्हा; 'एलआयसी'च्या तक्रारीवरुन मोठी कारवाई

LIC Housing Finance complaint: एस्सेल ग्रुपचे चेअरमन आणि प्रसिद्ध माध्यम व्यावसायिक सुभाष चंद्रा यांच्याविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आलीय.चंद्रा यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी आपली संपत्ती खोटी व अवाजवी फुगवून दाखवून सरकारी वित्तीय संस्थेची फसवणूक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. ही कर्जे नंतर थकीत झाल्यामुळे सरकारी कर्जदात्या संस्थेचे १,३२२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे..एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार, सुभाष चंद्रा यांनी सादर केलेल्या नेटवर्थ प्रमाणपत्रांच्या आधारे एकूण ९८० कोटी रुपयांची दोन कर्जे मंजूर आणि वितरित करण्यात आली होती. यामध्ये 'वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते, ज्यामध्ये 'पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड' ही सह-कर्जदार होती. तसेच, ४८० कोटी रुपयांचे दुसरे कर्ज 'डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या नावे मंजूर करण्यात आले होते आणि त्यात 'स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर अँड मल्टी व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी सह-कर्जदार होती..Google Android: गुगलने आणले ५ हाय-टेक फीचर्स! कारमध्ये फोन वापरताना चक्कर येणे बंद; 'मोशन असिस्ट' फीचर कसे करेल काम?.सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, वसंत सागर प्रॉपर्टीजला ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज टेकओव्हर, टॉप-अप आणि व्यवसाय विस्तारासाठी 'होम एंटिटी लोन' म्हणून मंजूर करण्यात आले होते. या कर्जासाठी सुभाष चंद्रा यांनी २८ मार्च २०१८ रोजी वैयक्तिक हमी दिली होती. त्याचप्रमाणे, ४८० कोटी रुपयांचे कर्ज 'रेंटल सिक्युरिटायझेशन स्कीम' अंतर्गत 'रेंटल डिस्काउंटिंग सुविधा' म्हणून स्वतंत्र खात्याद्वारे मंजूर केले गेले होते आणि त्यासाठीही चंद्रा यांनीच स्वतःची वैयक्तिक हमी दिली होती..एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या दाव्यानुसार, ५०० कोटींचे कर्ज मिळवण्यासाठी 'डीआयएम अँड कंपनी'ने २८ मार्च २०१८ रोजी जारी केलेले नेटवर्थ प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले होते, ज्यामध्ये चंद्रा यांची संपत्ती सुमारे ५९,००० कोटी रुपये असल्याचे नमूद होते. तर ४८० कोटी रुपयांच्या डिजिटल कर्जासाठी ६ जुलै २०१८ रोजी चार्टर्ड अकाउंटंट्स 'एमपीजे अँड कंपनी'ने जारी केलेले प्रमाणपत्र जोडण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्यांची संपत्ती ४०,५६२ कोटी रुपये दाखवली गेली होती..नंतरच्या काळात ही दोन्ही कर्जे पूर्णपणे थकीत झाली. एफआयआरमधील माहितीनुसार, 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड, २०१६' अंतर्गत वैयक्तिक दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेदरम्यान सुभाष चंद्रा यांनी एलआयसीएचएफएलकडे जमा केलेल्या प्रमाणपत्रांमधील संपत्तीचे आकडे पूर्णपणे नाकारले. या न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान या प्रसिद्ध उद्योगपतीने २०२४ मध्ये आपली प्रत्यक्ष संपत्ती केवळ ३१.७९ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले, तर २०१७-१८ दरम्यानही ती ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नव्हती असा दावा केला..छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी! यंदाची दहीहंडी तिने गाजवली; गौतमी पाटील नाही मग ही नवी डान्सर आहे तरी कोण? .एफआयआरमध्ये असाही आरोप करण्यात आला आहे की, सुभाष चंद्रा यांनी कर्ज घेणाऱ्या कंपन्या—वसंत सागर प्रॉपर्टीज, पॅन इंडिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट आणि स्पिरिट इन्फ्रापॉवर—तसेच त्यांच्या प्रमुख अधिकारी व संचालकांशी संगनमत करून एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सची फसवणूक केली. चंद्रा यांनी आपली संपत्ती फुगवून दाखवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली, जेणेकरून मुख्य कर्जदार कंपन्यांना निधी मिळवून देता येईल आणि नंतर त्या निधीचा गैरवापर करता येईल, ज्यामुळे वित्तीय संस्थेचा मोठा विश्वासघात झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.