CBSE बोर्ड दहावी परीक्षेच्या निकालाबाबत महत्त्वाची बातमी; निकाल जाहीर होणार...

नवी दिल्ली : केंद्रीय दहावी बोर्ड परीक्षेचा निकाल कधी लागेल, या प्रतिक्षेत देशातील अनेक विद्यार्थी होते. मात्र, आता त्यांची ही प्रतिक्षा संपणार आहे. कारण आता दहावी बोर्ड परीक्षेचा निकाल उद्या (ता.15) जुलैला जाहीर केला जाणार आहे. याबाबतची घोषणा मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी ट्विट करून दिली आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. मात्र, आता त्यामध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणली जात आहे. त्यानंतर परीक्षांचे निकाल कधी येतील, याबाबत अनेक शंका उपस्थित करण्यात येत होत्या.

My dear Children, Parents, and Teachers, the results of class X CBSE board examinations will be announced tomorrow. I wish all the students best of luck. #StayCalm #StaySafe@cbseindia29

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 14, 2020