सीबीएसई बोर्डाची 10 वी आणि 12वीची परीक्षा टर्म 2 करिता 26 एप्रिल 2022 पासून सुरु होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर सीबीएसई बोर्डाकडून 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी CBSE term 2 चे Admit Cards जारी करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना आपली हॉल तिकीट्स सीबीएसई बोर्डाची अधिकृत वेबसाईट cbse.gov.in वरून डाऊनलोड करता येणार आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती या वेबसाईटवर मिळणार आहे. (CBSE has released the term 2 admit cards 2022 for Class 10 and Class 12 board exams.)

परीक्षेसाठी नुकतीच सीबीएसई बोर्डाकडून खास नियमावली जारी करण्यात आली आहे. 10वीची परीक्षा 24 मे 2022 दिवशी संपणार तर 12वीचा शेवटचा पेपर 15 जून 2022 दिवशी आहे. देशभरात विविध परीक्षा केंद्रांवर ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. परिक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना अधिकृत वेबसाईट वरून Admit Card डाऊनलोड करावं लागणार आहे.

Admit Card डाऊनलोड करण्यासाठी खालील प्रक्रिया जाणून घ्या