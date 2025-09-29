India-Bhutan Railway: आता ट्रेनने भूतानला जाता येणार! ४००० कोटींच्या २ रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी; भारत-भूतान संबंध मजबूत होणार

भारत आणि भूतानमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी सरकारने एकूण ₹४,०३३ कोटी खर्चाच्या दोन मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पहिला प्रकल्प म्हणजे कोक्राझार (आसाम) ते गेलेफू (भूतान) पर्यंत नवीन रेल्वे मार्ग बांधणे. हा ६९ किलोमीटर लांबीचा असेल आणि त्यासाठी ३,४५६ कोटी रुपये खर्च येईल. .तर दुसरा प्रकल्प म्हणजे बनारहाट (भारत) ते समत्से (भूतान) पर्यंत २० किलोमीटर लांबीचा नवीन रेल्वे मार्ग बांधणे, ज्याचा खर्च ५७७ कोटी रुपये आहे. या दोन्ही रेल्वे मार्गांच्या बांधकामामुळे भारत-भूतान कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत होईल. भारत आणि भूतानमधील व्यापार आणि पर्यटनाला नवीन गती मिळेल आणि सीमावर्ती भागातील लोकांनाही मोठा फायदा होईल..Insurance Fraud Case : आधी आई नंतर बायको अन् आता वडिलांची हत्या, विम्याच्या पैशासाठी रचला भयंकर कट; तरुणासह मित्रालाही बेड्या.रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, भारत आणि भूतानमधील संबंध सतत मजबूत होत आहेत. भारत हा भूतानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. भारतीय बंदरे भूतानच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सामत्से आणि गेलेफू हे भूतानमधील प्रमुख निर्यात-आयात (EXIM) केंद्र आहेत. जे जवळजवळ ७०० किलोमीटर लांबीच्या भारत-भूतान सीमेला जोडतात..भारताने आश्वासन दिले आहे की, ते भूतानच्या या आर्थिक केंद्रांना चांगले कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलेल. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि लोकांमधील वाहतूक सुलभ होईल. रेल्वेमंत्र्यांनी घोषणा केली की कोक्राझार (आसाम) ते गेलेफू (भूतान) पर्यंत भारत आणि भूतानला जोडणाऱ्या नवीन रेल्वे मार्गाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाची किंमत अंदाजे ₹३,४५६ कोटी असेल. ती पूर्ण होण्यासाठी चार वर्षे लागतील..Crime: पत्नीचं दिरासोबत सूत जुळलं, नंतर लग्नही केलं, पण पतीचा पारा चढला, रागात सासूसोबत नको ते करून बसला.या मार्गाविषयी माहिती-मार्गाची लांबी: ६९ किमीभूतान प्रदेश: सारपांग जिल्हाभारत प्रदेश: आसाममधील कोक्राझार आणि चिरांग जिल्हेएकूण स्थानके: ६प्रमुख पूल: २९छोटे पूल: ६५महत्वाचे पूल: २व्हायाडक्ट (लांब उंच पूल): २रब्स (रेल्वे अंडरब्रिज): ३९रेल्वे ओव्हरब्रिज: १माल लोडिंग पॉइंट्स: २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.