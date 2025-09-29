देश

India-Bhutan Railway: आता ट्रेनने भूतानला जाता येणार! ४००० कोटींच्या २ रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी; भारत-भूतान संबंध मजबूत होणार

India and Bhutan Railway Route: तुम्ही आता थेट भूतानला रेल्वेने प्रवास करू शकता. पूर्वी पश्चिम बंगालमधील हासिमारा येथे धावणारी ही ट्रेन आता थेट भूतानमधील गेलेफू येथे धावेल.
भारत आणि भूतानमधील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी सरकारने एकूण ₹४,०३३ कोटी खर्चाच्या दोन मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पहिला प्रकल्प म्हणजे कोक्राझार (आसाम) ते गेलेफू (भूतान) पर्यंत नवीन रेल्वे मार्ग बांधणे. हा ६९ किलोमीटर लांबीचा असेल आणि त्यासाठी ३,४५६ कोटी रुपये खर्च येईल.

