देश

Petrol-Diesel Rate: मोठी बातमी! पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदीवर ९० दिवसांची बंदी; केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, पण कुणासाठी?

Petrol pump new rules: केंद्र सरकारने इंधन विक्रीवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. व्यावसायिक आणि मोठ्या संस्थांना यापुढे सार्वजनिक पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करता येणार नाही. त्यांना स्वतःच्या पंपांचा वापर करावा लागेल.
Petrol pump new rules

Petrol pump new rules

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे पेट्रोल आणि डिझेलबाबत चर्चा वाढली आहे. जर तुम्ही दररोज पेट्रोल आणि डिझेल भरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची असू शकते. सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक वापरकर्त्यांना पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यावर बंदी घातली आहे. या वापरकर्त्यांना आता त्यांचे इंधन फक्त मोठ्या विक्री केंद्रांवरूनच खरेदी करावे लागेल.

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