Petrol-Diesel Rate: मोठी बातमी! पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदीवर ९० दिवसांची बंदी; केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, पण कुणासाठी?

मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे पेट्रोल आणि डिझेलबाबत चर्चा वाढली आहे. जर तुम्ही दररोज पेट्रोल आणि डिझेल भरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची असू शकते. सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक वापरकर्त्यांना पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यावर बंदी घातली आहे. या वापरकर्त्यांना आता त्यांचे इंधन फक्त मोठ्या विक्री केंद्रांवरूनच खरेदी करावे लागेल. .ही व्यवस्था पुढील ९० दिवसांसाठी लागू राहील. ज्या भागांमध्ये अनेक घाऊक ग्राहक पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करत होते, तिथे मागणीत असामान्य वाढ झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले. किमतीतील फरकामुळे, घाऊक ग्राहक किरकोळ विक्री केंद्रांकडे वळत होते. दिल्लीत पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा भाव ९५.२० रुपये प्रति लिटर आहे, तर घाऊक विक्रीचा दर १३४.५० रुपये प्रति लिटर आहे. .RBI च्या निर्णयाचा परिणाम! SBI आणि बँक ऑफ बडोदाकडून व्याजदरात वाढ; पण कोणत्या आणि किती?.किमतीतील मोठ्या फरकामुळे, घाऊक ग्राहकांसाठी पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करणे अधिक फायदेशीर ठरत होते. सरकारी तेल कंपन्यांनी ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ किमती नियंत्रणात ठेवल्यामुळे हा दरांमधील फरक निर्माण झाला आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस मध्य-पूर्वेतील संकटानंतर इंधनाच्या किमती वाढल्या होत्या. परंतु त्याचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्यात आला नाही..संतुलित इंधन पुरवठा प्रणाली राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारचे म्हणणे आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, यामुळे ग्राहकांसाठी पेट्रोल पंपांवर इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. पुरवठ्यावरील दबाव कमी होईल. अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, पेट्रोल पंप डीलर्सना एका दिवसात कोणत्याही ग्राहकाला किंवा वाहनाला २०० लिटरपेक्षा जास्त हाय-स्पीड डिझेल विकू नये, अशा कठोर सूचना देण्यात आल्या आहेत. .Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल 90 डॉलरखाली घसरले! पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव.सर्वसाधारण कारच्या इंधन टाकीची क्षमता २०० लिटरपेक्षा खूपच कमी असल्याने याचा सर्वसामान्य कार मालकांच्या दैनंदिन जीवनावर फारसा परिणाम होणार नाही. याचा मुख्य परिणाम अवजड ट्रक किंवा जनरेटरसाठी मोठ्या ड्रममध्ये डिझेलची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर होईल. याशिवाय, खरेदी केलेले हे हाय-स्पीड डिझेल कोणत्याही किमतीला पुन्हा विकण्यास पूर्णपणे मनाई आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.