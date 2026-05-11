Fuel Shortage: नरेंद्र मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर सरकारचे मोठे स्पष्टीकरण; पेट्रोल-डिझेलबाबत महत्त्वाची माहिती समोर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, जगभरात पेट्रोल आणि डिझेल अत्यंत महाग झाले आहे. म्हणूनच, इंधनाची बचत करणे आणि त्याद्वारे पेट्रोल व डिझेल खरेदीवर खर्च होणारे परकीय चलन वाचवणे ही आपली जबाबदारी आहे. सोमवारी (११ मे २०२६), केंद्र सरकारने सांगितले की देशात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी किंवा कच्च्या तेलाची कोणतीही कमतरता नाही..पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर आंतर-मंत्रालयीन गटाच्या (IGoM) बैठकीदरम्यान, सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की भारताकडे पुरेसा इंधनसाठा असून या प्रदेशात सुरू असलेल्या संघर्षाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. आयजीओएमला कळवण्यात आले की देश सुरक्षित असून कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनांची कमतरता नाही. .Petrol-Diesel Price: तेल कंपन्यांचा तब्बल 1 लाख कोटींचा तोटा! पेट्रोल-डिझेल महागणार? पेट्रोलियम मंत्री नेमकं काय म्हणाले?\n.तर दुसरीकडे बहुतेक इतर देशांनी देशांतर्गत वापर लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना केल्या आहेत. भारताकडे ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा, ६० दिवसांचा नैसर्गिक वायूचा आणि ४५ दिवसांचा एलपीजीचा साठा आहे. परकीय चलन साठा ७०३ अब्ज डॉलर्सच्या समाधानकारक पातळीवर आहे. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण करणारा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा चौथा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. .तो १५० हून अधिक देशांना निर्यात करतो आणि देशांतर्गत मागणी पूर्णपणे भागवतो, परंतु आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती खूप जास्त असल्याने देशाला याची मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. त्यात म्हटले आहे की, "इंधनाची बचत हा भार हलका करू शकते. जागतिक आर्थिक अस्थिरता, पुरवठा साखळीतील आव्हाने आणि आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे वाढणाऱ्या किमतींचा सामना करण्यासाठी देशाला मदत करण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला सामूहिक सहभागाचे आवाहन केले आहे. .त्यामुळे सध्या आणि भविष्यात देशावरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी त्यांनी पेट्रोलियम उत्पादनांचा विवेकपूर्ण वापर आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्यावर भर दिला आहे. संघर्ष सुरू झाल्यानंतर ७० दिवसांहून अधिक काळ लोटला असला तरी, या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात पेट्रोलियमच्या किमती स्थिर राहिलेल्या काही मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे." .Multi Lane Free Flow: टोल प्लाझावरील गर्दी संपणार! 120 च्या वेगात गाड्या धावणार, टॅक्स आपोआप कटणार, सरकार 'ही' नवी प्रणाली लागू करणार.संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "भारताच्या तेल विपणन कंपन्यांना दररोज अंदाजे ₹१,००० कोटींचा तोटा झाला आणि २६ च्या पहिल्या तिमाहीत त्यांच्या वसुलीतील तूट अंदाजे ₹२ लाख कोटी होती. गगनाला भिडणाऱ्या जागतिक किमतींचा भार भारतीय नागरिकांवर पडू नये, यासाठी काळजी करण्याची गरज नाही आणि कोणत्याही नागरिकाने किरकोळ दुकानांमध्ये गर्दी करण्याची आवश्यकता नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.