Maharashtra Farmers News: कांदा आणि ऊस उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! लवकरच फायदा मिळणार; मागण्यांना यश

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या सविस्तर बैठकीत शेतकरी आणि सहकारी क्षेत्राच्या अनेक प्रमुख मागण्यांवर एकमत झाले असून केंद्र सरकार लवकरच महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे..महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित होतेआणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह महाराष्ट्र सरकारचे इतर अनेक मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि सहकारी संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते..बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या बैठकीत विशेषतः साखर उद्योगाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची गरज मान्य केली. याशिवाय पुढील दोन महिन्यांत इथेनॉल कोटा वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. साखर कारखान्यांसाठी कर्ज पुनर्रचना आणि व्याज सवलत देण्याबाबतही सकारात्मक एकमत झाले..केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीत राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. आजच्या बैठकीत नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याच्या मागणीला मंजुरी देण्यात आली. सध्या व्यापारी स्तरावर होणाऱ्या खरेदीऐवजी, आता थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याची व्यवस्था केली जाईल. याव्यतिरिक्त, दोन लाख टनांऐवजी दहा लाख टन कांदा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावरही सकारात्मक चर्चा झाली. .कांद्याच्या बियांच्या मोठ्या प्रमाणावरील निर्यातीचा देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होत असल्याने, केंद्राने कांद्याच्या बियांच्या निर्यातीवर मोठा निर्यात अधिभार लावण्याची मागणीही मान्य केली. बैठकीनंतर, महाराष्ट्र सरकारने सांगितले की, त्यांनी नुकताच कांद्याचा खरेदी दर १५.८० रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवला असून आणखी दरवाढीचा विचार करत आहे. केंद्र सरकारने हेही स्पष्ट केले की, कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही..शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे की, नाफेड आणि एनसीसीएफ त्यांचे उत्पादन निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे सांगून, प्रतवारीच्या नावाखाली ते खरेदी करण्यास नकार देतात. आता, प्रतवारी यंत्रांमार्फत केली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य वागणूक मिळेल. या बैठकीत हापूस आंबा उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवरही चर्चा झाली..महाराष्ट्र सरकारने विमा कंपन्यांनी लादलेल्या कठोर नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी करणारे निवेदन केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना सादर केले. यावर तोडगा काढण्यासाठी विमा कंपन्यांसोबत बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आहे.