Madhya Pradesh Investment: चंबळ एक्सप्रेस-वेलगत उभारणार औद्योगिक पट्टे; बायोमासपासून फार्मा उद्योगांनाही चालना

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि नव्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी चंबळ विभागीय औद्योगिक परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मुरैना येथे ‘जनविश्वास मोहिमे’अंतर्गत आयोजित उद्योजक संवाद कार्यक्रमात ही घोषणा केली. चंबळ एक्सप्रेस-वेलगत नवीन औद्योगिक क्षेत्रे आणि लॉजिस्टिक क्लस्टर्स विकसित करण्यावरही या वेळी भर देण्यात आला.या संवादात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि मध्य प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सुमारे २० प्रमुख उद्योजकांशी चर्चा केली. औद्योगिक गुंतवणूक वाढवणे, निर्यातीला चालना देणे आणि स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, हे या बैठकीचे प्रमुख उद्देश होते..चंबळ एक्सप्रेस-वेलगत औद्योगिक क्षेत्रे उभारण्याचे नियोजनदिवाळीपूर्वी चंबळ विभागीय औद्योगिक परिषद आयोजित करून या भागातील उद्योगांसाठी गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. चंबळ एक्सप्रेस-वेलगत आधुनिक औद्योगिक पट्टे आणि लॉजिस्टिक क्लस्टर्स विकसित करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे उद्योगांना वाहतूक आणि बाजारपेठांशी जोडणी मिळण्यास मदत होऊ शकते.विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पोरसा, सबलगढ आणि आसपासच्या भागांत उद्योगांच्या विस्तारासाठी संधी असल्याचे नमूद केले. स्थानिक तरुणांना परिसरातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले..AGI ग्रीनपॅकच्या १,५०० कोटींच्या प्रकल्पाचा उल्लेखउद्योजक संवादात मेसर्स AGI ग्रीनपॅकच्या काच निर्मिती प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून कंपनीला २७ एकर जमीन देण्यात आली आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.या प्रकल्पातून सुमारे २,००० जणांना थेट रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने पर्यावरणपूरक काचेच्या बाटल्या आणि इतर साहित्याचे उत्पादन येथे केले जाणार आहे..परालीपासून बायोमास पॅलेट्स आणि बायोचारमेसर्स बायोरा एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रकल्पात शेतातील पिकांचे अवशेष आणि परालीचा पुनर्वापर करून बायोमास पॅलेट्स व बायोचार तयार करण्याचे नियोजन आहे. या उपक्रमामुळे कृषी अवशेषांचा उपयोग होण्यासोबतच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठीही अशा प्रकल्पांची मदत होऊ शकते.वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन दिवाळीपर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षामेसर्स सिनोरिया फार्माने वैद्यकीय आणि सर्जिकल उपकरणांच्या निर्मितीसाठी सुमारे ६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. उद्योजक कपिल सत्यवानी यांच्या माहितीनुसार, या युनिटचे बांधकाम पूर्ण झाले असून दिवाळीपर्यंत उत्पादन सुरू करण्याचे नियोजन आहे..या बैठकीत बटेश्वर इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संजीव कुचिया, योगराज हेल्थकेअरचे पुनीत बन्सल, AGI ग्रीनपॅकचे पी. गिरिधर, फ्युमा लॅब्सचे शुभम सिंह, अन्नपूर्णा डाळ मिलचे संजय शर्मा, बायोरा एनर्जीचे आशिष गुप्ता आणि सिंघसा मेडिकेअरचे विश्वजित सिंह यांच्यासह विविध उद्योजक सहभागी झाले होते. प्रशासकीय समन्वय आणि शासकीय सवलतींबाबत उद्योजकांनी आपली मते मांडली. काही स्थानिक कंपन्यांनी उत्पादनांची निर्यात सुरू केल्याची माहितीही या वेळी देण्यात आली.चंबळ विभागीय औद्योगिक परिषद आणि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रांच्या माध्यमातून या भागात गुंतवणूक वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नव्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि उत्पादन सुरू झाल्यानंतर स्थानिक रोजगारनिर्मितीला कितपत चालना मिळते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.